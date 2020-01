Kleve/Kempen/Mönchengladbach. Kontrolle auf der A 61: Die Polizei hat Marihuana im Wert von rund 11.000 Euro bei einem 23-jährigen Autofahrer im Kofferraum entdeckt.

Marihuana im Kofferraum: Polizei stoppt 23-Jährigen auf A 61

Rauschgift im Wert von rund 11.000 Euro: Bei einer Kontrolle auf der A 61 hat die Bundespolizei vergangenen Dienstag einen Kilogramm Marihuana bei einem 23-jährigen Autofahrer gefunden.

Gegen 22.10 Uhr habe die Polizei auf der A 61 an der Anschlussstelle Mönchengladbach den 23-jährigen Deutschen nach der Einreise aus den Niederlanden angehalten. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Auf Nachfragen habe der Reisende angegeben, dass er einen Freund in Maastricht besucht habe.

Straßenverkaufswert der Drogen: Rund 11.000 Euro

Im Rahmen der weiteren Kontrolle entdeckten die Beamten den Angaben zufolge im Kofferraum des VW Golf eine schwarze Folientüte mit insgesamt einem Kilogramm Marihuana. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Zoll übergeben. Die Polizei schätzt den Straßenverkaufswert der Drogen auf rund 11.000 Euro.