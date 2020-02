Manfred Palmen: „Das sind meine Gründe für den Rücktritt“

Warum Manfred Palmen von seinen Ämtern zurück tritt? „Weil mir Herr Lorenz und Herr Bergmann die Ehrenerklärung verweigern“, sagt er im Gespräch mit der NRZ über den Kreisgeschäftsführer und den Kreisvorsitzenden der CDU im Kreis Kleve.

„Ich bin immer noch der Meinung, dass alles rechtmäßig abgelaufen ist“ mit der Abrechnung der Senioren-Reise, sagt Palmen. Er schildert: Es sei keine „Kaffeefahrt“, sondern ein Erinnerungstreffen mit dem Bond vor Senioren Breedeweg zum Anlass 75 Jahre nach Landung der Alliierten der Operation Market Garden (Deckname der Luft-Boden-Operation der Alliierten im Zweiten Weltkrieg). „Wir haben sie zusammen mit dem Seniorenbund aus den Niederlanden“ am 2. Oktober im Nationalen Befreiungsmuseum in Groesbeek begangen, erzählt Manfred Palmen. Am Eingang habe er für den Gruppeneintritt eine Rechnung haben wollen, musste jedoch bar bezahlen. Also habe er 1600 Euro aus seinem privaten Konto vorgestreckt und mit der Euregio vereinbart, dass sie an ihn die Summe zurück erstatte und nicht an ein CDU-Konto.

Palmen, der sich übrigens zwar „54 Jahre für Stadt und Land und Bund eingesetzt habe, aber erst vor 38 Jahren in die CDU eintrat“, schrieb an den Kreisvorsitzenden Dr. Günther Bergmann im Brief, warum er „mit sofortiger Wirkung“ von seinen Ämtern (wie berichtet) zurück trete.

„Ohne jeden Verstoß gegen die entsprechenden Parteifinanzierungsvorgaben“

Seine Entscheidung sei die Folge von Mobbing „mit dem Ziel, mich zu diffamieren. Seit dem 20.01.2020 nachmittags steht durch Übersendung einer E-Mail der Kreispartei fest, dass ich bei Beachtung aller mir durch die Euregio Rhein-Waal vorgegebenen Kriterien für meine Antragstellung am 15.08.2019 zur Förderung unserer Gedenkveranstaltung ,Befreiung NL 1944-1945’ in Groesbeek völlig rechtmäßig ohne jeden Verstoß gegen die entsprechenden Parteifinanzierungsvorgaben gehandelt habe. Ich habe am gleichen Tag, wie es jedermann im Vorstand zeitgleich erhalten hat, von der Kreispartei die Abgabe einer Ehrenerklärung und Richtigstellung ... verlangt, bis heute 30.01.2020 ohne jede Resonanz“, beklagt er.

Im Gegenteil seien angebliche Folgen seiner Abwicklung durch Geschäftsführer Lorenz auch in der Vorstandssitzung des geschäftsführenden Vorstandes der Kreissenioren Union gerügt und völlig dramatisiert worden und seien so „auch jedermann zur Kenntnis gelangt“. Dabei habe Palmen bereits 27 Tage vor der Veranstaltung die Einladung an die Kreisgeschäftsstelle übersandt, darin stehe die vollständige Finanzierung durch die Euregio Rhein-Waal.

Erinnerung an „den im Sommer 2013 gegen mich angezettelten Mobbing-Vorfall“

Manfred Palmen: „Mich erinnert die ganze Verhaltensweise an den im Sommer 2013 gegen mich angezettelten Mobbing-Vorfall im Zusammenhang mit der Wahl zum Beisitzer im Landesvorstand der Seniorenunion NRW. Ich will und werde nicht durch meinen Einsatz für die CDU und deren Ziele diese Machenschaften noch unterstützen und werde deshalb nur noch als einfaches Mitglied in der CDU verbleiben. Deshalb widerrufe ich auch mit sofortiger Wirkung meine der Kreisgeschäftsstelle erteilte Einzugsermächtigung für den Beitrag, bei dem ich seit 20 Jahren das Mehrfache bezahlt habe. Ab sofort gilt die Einzugsermächtigung nur noch für den normalen Monatsbeitrag und die zusätzlichen 1,00 Euro für die Seniorenunion.“

„Mit der demokratischen Wahl von Frau Gorißen“ als Landratskandidatin habe sein Rücktritt „gar nichts zu tun“, betont er ausdrücklich im Gespräch mit der NRZ.