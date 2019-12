SPD kritisiert den Kreis Kleve für mäßige Klimaschutzpolitik

Der Kreis Kleve hinkt in Sachen Klimaschutz hoffnungslos hinterher. Das ist der Vorwurf, den SPD, Grüne und Linke in ihren Haushaltsreden der Kreisverwaltung und der Mehrheit von CDU und FDP machen. Während in den einzelnen Kommunen viele Ideen und Maßnahmen angestoßen wurden und auch Klimaschutzkonzepte vorliegen, nehme der Landrat eine koordinierende Funktion nicht wahr. Jürgen Franken (SPD) bemängelt, dass die Verwaltungsspitze durchgeführte energetische Sanierungsmaßnahmen an den kreiseigenen Immobilien und ökologische Beschaffungen – insbesondere das Öko-Hygienepapier – feiere, aber Konzepte vermissen lasse. „Das ist einfach viel, viel zu wenig.“

Fuhrpark umstellen

Kleve und Umland Sofortmaßnahmen wurden auf 2020 verschoben Im Sommer hatte der Kreistag für „Sofortmaßnahmen“ 500.000 Euro bereitgestellt. Das Geld, so wurde damals argumentiert, sollte bis zum Jahresende ausgegeben werden. Auf NRZ-Nachfrage teilt die Kreisverwaltung jetzt mit, dass die Gelder für das Jahr 2020 übertragen werden. 275.000 Euro sollen für die Begrünung der Dachflächen des Berufskollegs ausgegeben werden. Die verbleibenden 225.000 Euro sind für die Anlage von Streuobstwiesen und Blühstreifen auf kreiseigenen Flächen vorgesehen. Ferner sollen Landwirte, die Blühstreifen anlegen, einen Zuschuss für Ertragsausfälle erhalten. Auch das Grünland soll optimiert werden. Eine Variante der Heusaat (Heudrusch) soll für mehr Artenvielfalt auf den Feldern sorgen, so der Kreis.

Der Klimaschutz bleibe im Kreis ein „laues Lüftchen“, so Franken. „Ganze zwei Fahrzeuge sollen nach Ablauf der Leasingzeit auf E-Mobilität umgestellt werden.“ Der Kreis Paderborn hingegen habe bereits den ganzen Fuhrpark auf Elektro- und Hybridautos umgestellt. Das von CDU und FDP geforderte Klimaschutzkonzept habe mit einem integrierten Konzept nichts zu tun, so Franken. So fehle die Einstellung eines Klimamanagers, die Bilanz einer CO2-Bilanz, eine Potenzialanalyse zur CO2-Verringerung.

Konzept wird vermisst

Franken wirft CDU und FDP vor, dass sie sich noch gar nicht mit dem Thema Klimaschutzkonzept auseinandergesetzt haben. Anders ließe es sich nicht erklären, dass man noch nicht einmal entsprechende Förderprogramme kenne.

Auch die Grünen sehen in Sachen Ambitionen deutliches Potenzial nach oben: Sie ärgerten sich darüber, dass die Kreisverwaltung bei grünen Themen zu wenig Herzblut investiere: Leider handele die Kreisverwaltung bei Themen des Umwelt- und Klimaschutzes nicht mit Sorgfalt und Fachkompetenz. Als Beispiel nannte die Fraktionsvorsitzende Birgitt Höhn die Dachbegrünung des Berufskollegs in Kleve. Angeblich könne nach Auffassung der Verwaltung keine PV-Anlage zusätzlich aufs Dach montiert werden. Dabei sei gerade das Gegenteil richtig: PV-Anlagen auf Gründächern seien sogar effizienter, da konventionelle Flachdächer im Sommer zu heiß werden und die hohen Temperaturen wiederum die Wirkungsweise der Solarmodule belasten.

CDU sieht gute Projekte

CDU-Fraktionschefin Ulrike Ulrich hingegen sieht den Kreis auf einem guten Weg. Seit 2004 seien viele Millionen in den Klimaschutz geflossen. Ulrich führte die energetischen Gebäudesanierungen ins Feld. Seit Jahren sei keine Maßnahme ohne Berücksichtigung der Klimaneutralität mehr beschlossen worden. Nachhaltigkeit dürfe kein Lippenbekenntnis sein, so Ulrich. Die Ziele müssen aber realistisch sein und die Menschen mitnehmen.

Die CDU sei offen für gute Ideen. Das angestoßene Projekt für Insektenschutz sei ein weiterer konsequenter Schritt, so Ulrich: „Wir hoffen, dass dem Nabu die Projektförderung aus Bundesmitteln gelingt.“