Kleve-Materborn. Ein Kupferfallrohr wurde von der Vorderseite des Gebäudes in Kleve-Materborn entwendet.

Kupfer-Fallrohr in Kleve abmontiert

Kupferdiebe unterwegs: Am Sonntag, 12. Januar, gegen 14.45 Uhr stellte die Anwohnerin eines Hauses an der Jenaer Straße in Materborn fest, dass unbekannte Täter ein Kupferfallrohr von der Vorderseite des Gebäudes entwendet hatten. Sie montierten ein etwa drei Meter langes Stück des Regenfallrohrs ab und stahlen es samt Wandanker. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter 02821 / 5040.