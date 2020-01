Künstler Martin Lersch zeigt „gemalte Cuts“ im Museum Kalkar

Kalkar. Der Gocher Künstler Martin Lersch zeigt seine „gemalten Cuts“ im Museum Kalkar. Die Ausstellung wird am Sonntag um 12 Uhr eröffnet.

Für den in Goch lebenden Künstler Martin Lersch haben Holzschnitte einen klaren Nachteil: Sie sind meist schwarz-weiß, und das gefällt dem Zeichner und Maler nicht. Er möchte Farbe ins Spiel bringen, „weil ich die Welt bunter sehe, als sie manchmal ist.“ Deshalb nahm sich Lersch vor Jahren die Holzschnitte einiger namhafter Kollegen vor, um aus ihnen Gemälde zu machen. In Öl auf Papier hängen nun 41 dieser Werke an den Wänden des Städtischen Museums Kalkar. Die Ausstellung wird am Sonntag, 12 Uhr, eröffnet.

Wer Martin Lersch und sein Schaffen kennt, der weiß, dass er sehr gerne Anleihen bei Berufskollegen nimmt. Dadurch wird er aber nicht etwa zum Kopisten, er formt berühmte Bilder um, verändert sie in der Größe, in den Farben, in der Struktur. In den Jahren 2010/11 hatte es ihm eine Holzschnitt-Serie der Expressionisten-Gruppe „Die Brücke“ angetan. Was Feininger, Schmidt-Rottluff, Kirchner und andere geschaffen hatten, ließ er als Lersch-Bilder neu entstehen. „Gemalte Cuts“ hat er damit geschaffen, oder, wie es der frankophile Künstler in seine Lieblingssprache übersetzt: „Gravures“.

Mal sind es Holzschnitte, die gleich als Schnitte angelegt wurden, mal auch Gemälde, die erst später zum Holzschnitt wurden und die Lersch als dritter Beteiligter umformte.

Eine Arbeit von Martin Lersch. Foto: Anja settnik

Entstanden sind jeweils Arbeiten, die jeder, der schon mal in Museen Kunst des 20. Jahrhunderts betrachtet hat, zu erkennen glaubt. Viele Werke sind übrigens an Selbstbildnisse Otto Pankoks angelehnt. Martin Lersch hat eine Reihe seiner Porträts – kleine wie überlebensgroße – genutzt, um daraus eigenwillige Bilder in seiner eigenen Handschrift zu machen: Dicke blaue, gelbe oder rote Riegel „Regenbogenbalken“ nennt er sie) sind quer über das jeweilige Gesicht gemalt.

Wen es interessiert, wie der Gocher bei seinen „gemalten Cuts“ vorgeht, sollte mal einen Blick in die Vitrine werfen, in der drei dicke Bücher ausgestellt sind, aus denen Lersch die Vorlagen entnommen hat. Winzig klein sind die abgebildeten Holzschnitte, und Lersch hat sie mehrheitlich freihändig in deutlich größere Bilder übertragen, „manchmal mit Dreisatz hochgerechnet“, wie er sagt. Oder auch mal verkleinert, denn eines der Pankok-Selbstporträts war 1,90 Meter groß und passt jetzt auf einen mittelgroßen Papierbogen.

Cees Andriessen hatte sich 2007 eines Bildes von Schmidt-Rottluff angenommen, das Lersch noch einmal neu erfand. Manchmal sind es aber auch eher unbekannte Künstler, deren Arbeiten dem Gocher einfach gefallen haben. So gehört eine Vielzahl von Holzschnitten, die er mit der Zeit für sich entdeckte zur Sammlung des Museums Schloss Moyland.