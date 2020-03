Das Coronavirus legt nun große Teile des öffentlichen Lebens im Kreis Kleve lahm. Wie im Rest des Landes werden ab Montag, 16. März, die Schulen geschlossen. Das teilte die Stadt Goch am Freitagnachmittag mit. Demnach gilt eine Übergangsregelung: Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf die Situation einzustellen, können sie bis einschließlich Dienstag, 17. März, ihre Kinder noch zur Schule schicken. Die Schulen sollen an den beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung sicherstellen. Einzelheiten regeln laut der Mitteilung die Schulleitungen.

„Das ist eine völlig neue Situation, für die niemand einen Masterplan in der Tasche hat“, sagte Torsten Matenaers, Sprecher der Stadt Goch, kurz nach Eintreffen der E-Mail aus Düsseldorf. „Wir sind dabei, uns mit damit zurecht zu finden.“

Fünf weitere Corona-Fälle im Kreis Kleve

Am Freitag teilte die Kreisverwaltung Kleve fünf weitere Corona-Fälle in Kalkar, Kerken, Straelen und Wachtendonk mit. Damit stieg die Zahl auf zehn Fälle im Kreis. Neun der bislang infizierten Personen haben sich im österreichischen Ferienort Ischgl aufgehalten. Dieser Ort wird jetzt als Infektionsort bekanntgegeben. Die zehnte Person mit Coronavirus hatte nachweislich Kontakt zu einem Patienten aus dem Kreis Heinsberg.

Kleve und Umland Veranstaltungen anzeigen Die Stadt Kleve bittet Vereine, Vereinigungen, Organisationen, Intuitionen darum, alle geplanten Veranstaltungen auf dem Gebiet der Stadt Kleve anzuzeigen, sofern sie noch nicht bereits im Veranstaltungskalender der Stadt Kleve angezeigt wurden. Hintergrund ist, dass eine Risikobewertung nach der derzeitigen Erlasslage erfolgen soll. Bei der Anzeige der Veranstaltung ist die Checkliste zur Bewertung von Veranstaltungen auszufüllen und einzureichen. Diese stehen auf: www.kleve.de/de/inhalt/informationen-zum-coronavirus. Die Anzeigen sind schriftlich ans Ordnungsamt zu stellen: lars.van.acken@kleve.de zu richten. Eine aktuelle Übersicht der zahlreichen, abgesagten Veranstaltungen im Kreis Kleve ist online zusammen gestellt auf nrz.de/kleve..

Am Donnerstagabend konferierten die B ürgermeister des Kreises Kleve unter dem Vorsitz von Christoph Gerwers (Rees) im Klever Rathaus. Ein Ergebnis der Konferenz: Ab Montag werden alle eigenen Veranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt. Auch die nicht kommunalen Veranstalter sollen sich an die Hinweise des Robert-Koch-Instituts halten und mit den Ordnungsämter Rücksprache halten. Der Veranstalter selbst entscheidet über die Durchführung. Den Bürgermeistern gehe es um Zeitgewinn: „Wir müssen die weitere schnelle Ausbreitung des Coronavirus im Kreis Kleve verhindern und eindämmen“, so Christoph Gerwers.

Alle Schwimmbäder sind ab Montag geschlossen

Geschlossen werden ab Montag auch alle Schwimmbäder im Kreis Kleve. Darauf verständigten sich die Stadtwerke Emmerich, Goch, Kleve und Rees, die Gemeinden Bedburg-Hau und Uedem sowie die Städte Straelen, Geldern und Kevelaer. „Obwohl es keine Einschätzung zu einer erhöhten Ansteckungsgefahr im Bäderbetrieb gibt, sind unsere Bäder eine Stätte des Zusammenkommens und des sozialen Kontakts zwischen Menschen, die es zu schützen gilt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke-Geschäftsführungen.

Die NIAG teilt mit, dass man ab Samstag keine Fahrkarten mehr beim Busfahrer kaufen kann. Die Fahrgäste werden gebeten, ausschließlich die hintern Türen zu benutzen. Die Tür beim Fahrpersonal bleibt geschlossen. Damit soll die Wahrscheinlichkeit einer Virenübertragung beim Ticketkauf und einem damit verbundenen Geldwechsel sowohl für alle Fahrgäste als auch für die Fahrer verringert werden.

Das Klever Kino bleibt geöffnet

Das Klever Kino wird den Betrieb vorerst aufrecht erhalten: „So lange wir keine klare Aufforderung erhalten, das Kino zu schließen, werden wir weiter öffnen“, sagte Kino-Betreiber Reinhard Berens der NRZ. Für das Klever Kino sei das eine Existenzfrage. Er würde sich allerdings wünschen, wenn in dieser Frage klare Vorgaben gemacht würden.

Im Laufe des Freitags wurden zudem mehrere Veranstaltungen abgesagt. So hat sich beispielsweise die Stadt Goch dazu entschlossen, die Streicherakademie Stringtime Niederrhein abzusagen. Sie war für den 4. bis 12 April 2020 vorgesehen. 50 Kinder und Jugendliche aus Polen, den Niederlanden und Deutschland hätten in Goch zu Gast sein sollen..

.