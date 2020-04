Kreis Kleve: Polizei kontrolliert Geschwindigkeit

Kreis Kleve. Die Polizei kontrolliert Raser in Kreis Kleve auch in der Woche vor Ostern.

Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer plant die Polizei Geschwindigkeitskontrollen: am Samstag, 4. April, in Kleve, am Sonntag, 5. April, in Straelen, am Montag, 6. April, in Rees, am Dienstag, 7. April, in Kerken-Nieukerk, am Mittwoch, 8. April, in Bedburg-Hau, am Donnerstag, 9. April, in Issum-Sevelen, am Karfreitag kein bestimmter ort, am Oster-Samstag, 11. April, in Kleve.

Darüber hinaus muss im gesamten Kreisgebiet mit Geschwindigkeitskontrollen gerechnet werden.