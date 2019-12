Moyland/Warbeyen/Niedermörmter. Golfplätze in Moyland und Niedermörmter sowie die Platzanlage in Warbeyen sind kaputt. Schäden in 6-stelliger Höhe. 18-Jähriger unter Verdacht.

Kreis Kleve: Golfplätze und Sportplatz sind stark zerstört

Die Schäden sind beträchtlich. In der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtstag wurde der internationale Golfplatz in Moyland und der Sportplatz des VfR Warbeyen durch einen Autofahrer stark zerstört. In beiden Fällen soll sich der Schaden in einem sechsstelligen Bereich bewegen.

Die Polizei hat einen 18-jährigen Niederländer aus Kalkar auf der Berkschen Straße kontrolliert, der für die Tat in Moyland verdächtigt wird. Der Fahrer wurde von Anwohnern aus Till gesehen, und an seinem Wagen befanden sich großflächig Erd- und Schlammspuren.

Kreis Kleve: Polizei sichert Spuren am Wagen

Den Beamten versuchte er zu erklären, er sei lediglich im Wald sowie auf Feldwegen unterwegs gewesen, wodurch die Verschmutzungen entstanden seien. Die Beamten haben das Fahrzeug, einen Ford Geländewagen, untersucht und fotografiert - insbesondere die Laufflächen der Reifen. Auf dem Golfplatz habe sie augenscheinlich korrespondierende Reifenspuren fotografisch gesichert. Auch nahmen sie sowohl vom Tatort als auch vom mutmaßlich verursachenden Fahrzeug Gras- und Erdproben.

Auf dem Golfplatz in Moyland hat es einen erheblich Schaden gegeben. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Weitere Ermittlungen und Maßnahmen des Erkennungsdienstes sollen Aufschluss darüber geben, ob der junge Mann auch für die anderen beiden Sachbeschädigungen in Frage kommt. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholmissbrauch haben sich nicht ergeben. Auch die Motivlage ist derzeit unklar.

Golfplatz: Ein Drittel der Anlage in Moyland zerstört

Beim internationalen Golfclub in Moyland ist man entsetzt. Ein Drittel der Anlage sei zerstört worden. Der Autofahrer ist auf mehreren Bahnen gefahren und hat die empfindlichen Grüns stark beschädigt. Nach Auskunft von Mitarbeitern sei der Fahrer nicht über die normalen Wege auf den Golfplatz gefahren, sondern habe sich über einen Feldweg Zugang verschafft. Die Zugangswege sind videoüberwacht.

Über die Schadenshöhe wollte man gestern noch keine Angaben machen. Das Schadensbild sei allerdings erheblich. Ein Gutachter wurde bestellt, der alles aufnehmen soll. Ein kompletter Ausbau des Rasens könnte erforderlich sein, da auch der Untergrund beschädigt ist. „Das ist ein enormer Schock“, so ein Mitarbeiter. Die Golfsaison im Winter ist damit für den Club vorbei. „Im Winter kann man nichts mehr reparieren. Das ist unmöglich“, so der Club.

Warbeyen: Erhebliche Schadenssummen

Auch in Warbeyen rechnet man mit erheblichen Schadenssummen. VfR-Präsident Christian Nitsch geht von einer sechsstelligen Summe aus. „Es ist nicht nur die Grasnarbe beschädigt, sondern auch der Untergrund. Da kann man nichts mehr nachsäen“, so Nitsch. Ein Spielbetrieb sei nicht mehr möglich. Der Verein wird die Stadt Kleve darum bitten, künftige Spiele im Gustav-Hoffmann-Stadion absolvieren zu dürfen. „Ich gehe davon aus, dass der Platz komplett ausgetauscht werden muss“, so Nitsch.

Der Fußballplatz in Warbeyen ist stark beschädigt. Foto: Christian Nitsch / VfR Warbeyen

Der Country Club Mühlenhof in Niedermörmter ist ebenfalls betroffen. Hier wurde vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Grün beschädigt, eine Parkbank und eine Bahnschwelle angezündet. Eigentümerin Annette Wilmsen sagte der NRZ, dass auf dem Grün keine tiefen Reifenspuren hinterlassen wurden. Dennoch geht sie von „ein paar tausend Euro Schaden“ aus.

Insgesamt sei der Mühlenhof glimpflich davon gekommen. Der Spielbetrieb werde fortgesetzt, künftig werde man die Anlage mit Videokameras überwachen. Wilmsen geht davon aus, dass der Täter bewusst den Brand legen wollte: „Eine Bahnschwelle zündet man nicht so einfach an“, sagte sie. Da habe jemand bewusst Brandmittel auch mitgenommen.