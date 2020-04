Kreis Kleve: Diebe stehlen Handtaschen am Supermarkt

Kreis Kleve. Die Opfer lassen nur kurz ihr Auto unbeobachtet, dann schlagen die Diebe zu und stehlen Handtaschen. Fälle in Uedem, Rees und Kleve.

Am Mittwoch stahl gegen 11:55 Uhr stahl ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz eines Discounters an der Lohstraße in Uedem eine Handtasche aus dem PKW einer 77-jährigen Uedemerin. Die 77-Jährige stellte ihre Tasche ins Fahrzeug, schloss die Tür und brachte den Einkaufswagen zurück während ihre Begleitung die Einkäufe im Kofferraum verstaute.

77-Jährige hatte nur kurz die Karre zurückgebracht

Dies machte der Täter sich zunutze. Er näherte sich in geduckter Haltung dem Fahrzeug und öffnete die Fahrertür. Dann ergriff er die Handtasche und rannte in Richtung Gartenstraße weg. Ein Zeuge, der dies aus einem nahe gelegenen Gebäude beobachten konnte, machte die 77-Jährige auf den Diebstahl aufmerksam. Er beschrieb den Täter als ca. 1,80 Meter großen, schlanken Mann mit kurzen dunklen Haaren und heller Bekleidung. Die Tasche konnte kurze Zeit später aufgefunden werden. Es wurde lediglich Bargeld entnommen.

Ebenfalls am Mittwoch kam es gegen 14:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Grüttweg in Rees zu einem weiteren Diebstahl aus einem unverschlossenen Fahrzeug. Auch hier näherte sich der Täter geduckt dem Fahrzeug und stahl die Handtasche einer 60-jährigen Reeserin. Ein Zeuge, dem der Dieb aus einiger Entfernung aufgefallen war, konnte ihn nicht mehr aufhalten. Der Täter flüchtete unmittelbar danach zusammen mit einer weiteren männlichen Person in einem schwarzen Peugeot in Richtung A3.

Es kristallisiert sich eine Masche heraus

Diese Vorgehensweise bei Diebstählen tritt aktuell häufiger aus. So berichteten wir bereits in den vergangenen Wochen von ähnlich gelagerten Fällen Kleve auf der Emmericher Straße (14.04.2020), dem Parkplatz eines Baumarktes am Klever Ring (08.04.2020) und dem Parkplatz eines Einkaufscenters an der Hoffmannallee (30.03.2020).

Die Täter machen sich zunutze, dass Wertgegenstände nach dem Einkauf in den vorderen Bereich des Fahrzeugs gelegt werden und die Besitzer durch das Beladen des Fahrzeuges so abgelenkt sind, dass der Diebstahl zunächst unbemerkt bleibt.

Die Polizei rät daher:

- Lassen sie keine Wertsachen unbeaufsichtigt im unverschlossenen Fahrzeug, selbst wenn sie das Fahrzeug beladen oder nur um das Fahrzeug herumgehen.

- Verschließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich beim Beladen, so dass nur die Tür geöffnet ist, an der Sie Ihre Einkäufe einladen.

- Ist ein Verschließen nicht möglich, so halten sie Ihre Wertgegenstände, wie Portemonnaie und Handy, im Blickfeld oder legen Sie sie gar nicht erst ab.