Kreis Kleve: Die Jets starten wieder ab Weeze

Der Flugbetrieb am Airport Weeze startet wieder, aber es gibt nach Corona derzeit noch weniger Starts und Landungen.

Ziele in Spanien, Italien und Griechenland werden ohne Einschränkungen bereist. Flugplan ist nach Corona halb so umfassend wie im vorigen Sommer.

Weeze. Am Airport Weeze starten wieder Jets: Der reguläre Linienflugbetrieb Flugbetrieb nimmt nach und nach wieder Fahrt auf. Nach 90 Tagen corona- bedingten Stillstands startete am Sonntag, 21. Juni, erstmals wieder ein Ryanair-Linienflug vom niederrheinischen Flughafen. Ab dem 2. Juli wird das Flugprogramm dann pünktlich zum Start der Sommerurlaubssaison deutlich zunehmen. Nach den vorliegenden Plänen der Ryanair und der türkischen Corendon Airlines stehen dann 26 Ziele im Weeze-Flugplan. 54 Flüge werden dann in jeder Woche ab Weeze starten. Im Corona-Jahr 2020 entspricht das etwa 50 Prozent der Flugkapazität des vergangenen Sommers.

Erster Flug nach Antalya soll am 27. Juni steigen

Der Erstflug der Corendon Airlines vom Airport Weeze nach Antalya ist am Samstag, 27. Juni, vorgesehen. Die Fortsetzung der neuen Verbindung, die zweimal wöchentlich angeboten wird, ist ab dem 15. Juli geplant. Reisen zu außereuropäischen Zielen stehen nach Informationen des Auswärtigen Amts noch unter Vorbehalt. Das betrifft aktuell auch die geplanten Ryanair-Verbindungen zu sechs marokkanischen Zielflughäfen.

Die Gastgeber in den spanischen Urlaubsregionen von Valencia, Alicante, Girona, Mallorca oder Ibiza können sich aber schon jetzt auf zahlreiche Urlaubsgäste vom Niederrhein und den angrenzenden Niederlanden freuen. Auch Griechenland und Italien zählen zu den Ländern, die ohne Einschränkungen bereist werden können. Alle Urlaubsdestinationen haben sich mit umfassenden Gesundheitsschutzmaßnahmen auf die Saison vorbereitet, um ihren Gästen sichere und entspannte Ferien bieten zu können.

Maskenpflicht, Hygiene und Abstand

Der Flughafen ist für das Wiederanlaufen des Flugbetriebs vorbereitet. Mit großformatigen Plakaten und Piktogrammen zur Maskenpflicht, zur Hygiene und zum Abstand werden Fluggäste und Besucher auf die neuen Verhaltensregeln am Airport hingewiesen. Die Gesundheitsschutzmaßnahmen für Fluggäste, Besucher und die Beschäftigten umfassen die Pflicht zur Mund-Nase-Bedeckung (Maskenpflicht), Desinfektionsspender in den Zugangsbereichen und deutlich markierte Distanzzonen. In Servicebereichen wie Check-In-Schalter, Bordkartenkontrolle und Flughafeninformation wurden Glaselemente als Hygieneschutz installiert.

Das Team am Flughafen freue sich nach der dreimonatigen Betriebspause auf die Rückkehr der Fluggäste und der Jets, sagt Ludger van Bebber, Geschäftsführer des Flughafens. „Die vergangenen drei Monate waren für alle Flughafen-Mitarbeiter eine große Herausforderung. Für viele war diese Phase mit Einschränkungen, auch im persönlichen Umfeld, verbunden. Für die Geduld und Zuversicht, die sie in dieser Zeit gezeigt haben, möchte ich mich bei unseren Teams ausdrücklich bedanken.“

Der Betrieb am Airport startet passend zum Beginn der Feriensaison. In Nordrhein-Westfalen beginnen die Sommerferien am 29. Juni.

In den ersten Juliwochen folgen dann die Niederländer mit ihren Sommerferien.