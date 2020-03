Kreis Kleve. Modellprojekt: Per Video-Chat kann ein Arzt Kindern aus den Kreisen Kleve und Wesel oft den Besuch in Praxis oder Ambulanz ersparen.

Die Rötung im Gesicht ihres Babys machte Katharina Jünger doch etwas Sorge. Aber dafür zum Arzt gehen? Ist das nötig oder nicht? Weil sie aber Mitgründerin der „TeleClinic“ ist, wusste sie sich video-telefonisch Rat, rief per App an, ließ sich von einem erfahrenen Arzt zurückrufen, der schaute sich per Handy-Übertragung das Baby an und gab ihr Ratschläge für gute Cremes. Wie die genau heißen, sandte er dann im Befundbericht schriftlich zum Nachlesen noch mal zu. Er hätte auch ein Rezept ausgestellt, falls nötig. So wie Katharina Jünger könnten 54.000 andere Menschen auch handeln. Kunden der AOK Rheinland/Hamburg sind die Ersten, denen der Service der „TeleClinic“ für die Kreise Kleve und Wesel angeboten wird.

Zwar kann auch jeder andere Bürger, der nicht AOK-versichert ist, den „TeleClinic“-Service nutzen, muss dann aber selbst zahlen. Zunächst läuft das AOK-Pilotprojekt über zwei Jahre speziell für Fragen der Kinder- und Jugendmedizin. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet von einem Studierendenteam „Gesundheitsförderung“ um Prof. Dr. Robert Renner von der Hochschule Rhein-Waal Kleve. Danach wird entschieden, ob man es auch auf andere medizinische Fachbereiche ausweiten will.

Die Telemedizin als Lotse

Die Telemedizin soll Lotse sein, ob ein Arztbesuch nötig wird oder ob auch mit dem Blick aus der Ferne per Video-Chat schon geholfen werden kann. Erfahrungen aus der Schweiz und Skandinavien zeigten, dass dies bei 50 bis 60 Prozent der Kranken der Fall ist.

Beim Mangel an Kinderärzten und Hausärzten in den Kreisen Kleve und Wesel ist die „TeleClinic“ ein Zugewinn, sagt AOK-Vorstand Matthias Mohrmann, denn er erwartet hier eher eine personelle Verschlechterung für die nahe Zukunft. Für alle zugezogenen Kinder gelte bei den Kinderärzten bereits ein Aufnahmestopp.

Der Kooperationspartner „TeleClinic“ versteht sich als Ergänzung. Er bietet einen einfachen und schnellen Zugang zu (fach-)ärztlicher Beratung und Behandlung, erspart weite Fahrwege und lange Wartezeiten. Barbara Nickesen, AOK-Regionaldirektorin Kreis Kleve/Kreis Wesel: „Ein tolles Thema für die ländliche Region.“ Ein Arzt auf dem Bildschirm könne helfen. „Ein Video bietet einen deutlichen Mehrwert gegenüber einem reinen Telefonat“, so Mohrmann. Es verbinde „die Technologie der Videotelefonie mit ärztlicher Nähe“.

Im Kreis kein Kinderarzt-Notdienst

Wie Dr. Karsten Thiel, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche im Krankenhaus Geldern, bestätigt, gibt es für den ganzen Kreis Kleve und den linksrheinischen Kreis Wesel keinen kinderärztlichen Notdienst.

Folgerichtig „verstopfen“ auch Eltern mit leicht erkrankten Kindern die Notfallambulanzen der Krankenhäuser, binden Personal und Know-how – bei mehr als 50 Prozent in unnötiger Sorge, sagt Thiel. „Nach drei Wochen Husten kommen sie dann am Samstagabend...“, beschreibt er.

Erst im Mai 2018 kippte die Bundesärztekammer in Deutschland das Fernbehandlungsverbot. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn habe mit der digitalen Medizin Deutschland aus dem Mittelalter in die Gegenwart geholt, lobt Katharina Jünger.

Die „TeleClinic“ hat seither für ihre App bundesweit 250 ausschließlich erfahrene, niedergelassene Ärzte unter Vertrag, die Leer-Zeiten bei abgesagten Patientenbesuchen etc. für die einträgliche Telemedizin nutzen. „In 50 bis 60 Prozent können sie fallabschließend helfen, ohne dass die Patienten zum Arzt ins überfüllte Wartezimmer gehen müssen“, resümiert Katharina Jünger. Weitere Hundert Ärzte stehen auf der Warteliste. Sobald genügend Tele-Patienten nachfragen, kommen sie dazu.

Per Telefon in den Hals gucken

Aus dem Pool wird derjenige Doktor ausgesucht, der zur Krankheit „passt“. Der Patient muss darum auf der App zunächst Fragen zu Symptomen, Grad der Schmerzen etc. beantworten, kann einen Video-Termin zu einer bestimmten Uhrzeit vereinbaren oder als Notfall innerhalb von 30 Minuten verlässlich einen Rückruf erbitten.

Bei der Präsentation der AOK ist es Dr. Nikolaus Schmidt-Sibeth in München, ärztlicher Leiter der „Tele-Clinic“. „Ich war anfangs schon überrascht, was man alles behandeln kann“: per Telefon in den Hals gucken, sogar das Herz abhorchen und Atemgeräusche kontrollieren. Mit der Video-Medizin baue sich schnell ein typisches Arzt-Patient-Verhältnis auf, sagt er. „Dabei zählt auch das Bauchgefühl des Arztes.“

Das Pilotprojekt ist Teil der Initiative „Stadt. Land. Gesund.“ der AOK. Infos unter: https://www.aok-bv.de/engagement/stadt_land_gesund/