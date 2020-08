Kreis Kleve: Betrunkener Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kreis Kleve. Ein Lkw-Fahrer fuhr mit zwei Promille Schlangenlinien. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei.

Einem aufmerksamen Autofahrer ist es zu verdanken, dass ein alkoholisierter Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen, 12. August, aus dem Verkehr gezogen wurde. Der Lkw war dem Zeugen gegen 5 Uhr bereits an der Autobahnabfahrt der A57 in Goch aufgefallen, weil er erkennbar in Schlangenlinien fuhr. Über den Polizeinotruf dirigierte der Zeuge die Einsatzkräfte schließlich zur Riswicker Straße, wo der Fahrer des Lkw durch die Polizei kontrolliert wurde.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Dem 49 Jahre alten Lkw-Fahrer ließen die Beamten eine Blutprobe entnehmen und stellten den Führerschein sicher. Sie nahmen ihm die Fahrzeugschlüssel weg und informierten die Firma, die der Lkw anfahren sollte.