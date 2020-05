Kreis Kleve: Besuche im Krankenhaus ab Montag wieder möglich

Kreis Kleve. Ab Montag können wieder Besucher ins Krankenhaus – mit Mundschutz, Mindestabstand und Handdesinfektion. Die Intensivstation bleibt gesperrt.

Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum ermöglicht ab Montag, 18. Mai, wieder Patientenbesuche. Während der Besuchszeiten von 14 bis 16 Uhr können Patienten täglich einen symptomfreien Angehörigen aus dem häuslichen Umfeld zum Besuch empfangen. Bedingung ist eine telefonische Anmeldung des Besuchs am Vortag über die Hotline des Klinikums: 02821 77765415 (bis 17 Uhr). Die Hotline ist ab Sonntag, 17. Mai 2020, freigeschaltet.

Besuche auf der Intensivstation sind nicht möglich

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, die Einhaltung des Mindestabstandes und eine regelmäßige Händedesinfektion sind während des Besuchs verpflichtend. In den Krankenhäusern des Klinikums finden Einlasskontrollen statt. Besuche sind nicht möglich für Menschen, die in den letzten sieben Tagen Symptome wie Fieber, Gliederschmerzen, Atemnot, Durchfall, Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Geschmacks- oder Geruchsverlust und Bauchschmerzen oder Kontakt zu an Covid-19 erkrankten Personen hatten.

Auf Infektions-, Transit- oder Intensivstationen sind Besuche weiterhin nicht möglich.