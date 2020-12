Kreis Kleve: AOK-Chefin Barbara Nickesen geht nach 42 Jahren

Kreis Kleve. Führungswechsel in der AOK-Regionaldirektion Kreis Kleve/Wesel zum 31. Dezember: Barbara Nickesen geht nach 42 Jahren in den Ruhestand.

Am 31. Dezember verabschiedet sich Barbara Nickesen nicht nur vom alten Jahr, sondern auch von der AOK. Die 61-jährige Chefin der AOK-Regionaldirektion Kreis Kleve – Kreis Wesel geht nach mehr als 42-jähriger Tätigkeit für das Unternehmen in den Ruhestand. Manrico Preissel tritt am 1. Januar die Nachfolge an.

Die Gocherin hatte im August 1978 ihre Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten bei der AOK begonnen. Eine markante Station in ihrem Berufsleben war 1991, als sie gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen beim Aufbau der sozialen Krankenversicherung in Leipzig Pionierarbeit leistete. Ab 1995 war sie als Leiterin des Geschäftsbereiches „Innere Dienste“ in führender Position tätig. 1996 wurde sie neben dem damaligen Regionaldirektor Hans-Werner Stratmann zur Vize-Chefin der AOK im Kreis Kleve ernannt. 2000 übernahm sie die Nachfolge.

In den zwei Jahrzehnten, in denen Barbara Nickesen als Regionaldirektorin tätig war, konnte sich die AOK als Marktführer in der Region behaupten und einen stetigen Mitgliederzuwachs verzeichnen. Die AOK-Chefin setzte sich für die Optimierung der Serviceangebote und für die Gesundheitsvorsorge sowie für die medizinische Versorgung der Versicherten ein. Dabei dachte sie über die Grenzen des Kreises Kleve hinaus und engagierte sich im Verband der Euregio für Europa-Projekte, die Untersuchungen und Therapien im Ausland ermöglichten. Kooperationen mit der Radboud Uni-Klinik in Nimwegen beispielsweise, ebneten den Weg für eine wohnortnahe Radiotherapie oder Organtransplantation und für gemeinsame Tumorkonferenzen.

Ein Unternehmen mit mehr als 300 Beschäftigten, rund 177.000 Versicherten und 10.300 Firmenkunden

Gemeinsam mit Kurt Otten, dem ehemaligen Geschäftsführer von Allround Sports, gründete Barbara Nickesen 2013 das Gesundheitsnetzwerk Niederrhein. Im Jahr 2014 wurden die AOK-Regionaldirektionen Kreis Kleve und Kreis Wesel zusammengelegt. Von da an leitete Barbara Nickesen ein Unternehmen mit mehr als 300 Beschäftigten, rund 177.000 Versicherten und 10.300 Firmenkunden in den beiden Kreisgebieten.