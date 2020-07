Kreis Kleve: 54 Corona-Fälle nach Fest - 13 Tests stehen aus

Geldern/Kreis Kleve. Die Corona-Tests bei Festgästen aus Geldern haben am Freitag 50 neue positive Ergebnisse hervorgebracht. Der Kreis ermittelt Kontaktpersonen.

Masseninfektion nach einer Festveranstaltung in Rheinberg: Nachdem eine Teilnehmerin aus Schweden positiv auf Covid-19 getestet worden war, hatte der Kreis Kleve insgesamt 111 Party-Gäste aus Geldern auf eine Corona-Infektion überprüft. Am Freitagvormittag vermeldete der Kreis Kleve die vorläufigen Ergebnisse. Demnach haben sich mindestens 54 Gäste aus Geldern mit dem Virus infiziert. 13 Tests stünden noch aus. Wann diese vorliegen, sei noch unklar.

„Wir haben die komplette Gästeliste vom Veranstalter bekommen“, erklärt Ruth Keuken, Pressesprecherin des Kreises Kleve. Dabei seien 111 Personen identifiziert worden, die aus Geldern angereist waren. Die Gäste seien umgehend in Quarantäne geschickt und auf eine Corona-Infektion getestet worden. Vier positive Laborergebnisse lagen bereits am Donnerstag vor. Nach der Auswertung von insgesamt 98 Proben (88 Prozent) gebe es nach Informationen des Gesundheitsamtes derzeit 54 Corona-Fälle und 44 negative Ergebnisse.

Großteil der Teilnehmer kam aus Geldern

„Das Gesundheitsamt nimmt direkt Kontakt mit den positiv getesteten Personen auf, um weitere Informationen zu erhalten“, so Landrat Wolfgang Spreen. Die Kontaktpersonenermittlung laufe, so der Kreis Kleve. „Das ist natürlich eine große Herausforderung“, sagt Keuken. Die Stadt Geldern stehe bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt.

Zur Gesamtzahl der Gäste konnte weder der Kreis Wesel noch der Kreis Kleve eine genaue Angabe machen. „Es war aber keine 500-Mann-Veranstaltung“, betont Keuken. Die Mehrheit der Teilnehmer sei aus Geldern angereist. Bei der Veranstaltung war auch ein Cateringteam aus Rheinberg anwesend. Ob sich das Personal derzeit in Quarantäne befindet und ebenfalls auf eine Corona-Infektion getestet wird, ist unklar. „Dazu liegen uns aktuell noch keine Informationen vor“, so Eva Richard, Pressesprecherin des Kreises Wesel. (def)