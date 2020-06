Kreis Kleve: 26-Jähriger rammt bei Flucht einen Polizeiwagen

Die Polizei nahm den Mann aus Kleve nach dem Unfall in Bedburg-Hau fest.

Kleve/Bedburg-Hau. Bei der Flucht vor einer Kontrolle rammte ein Klever die Polizei und wurde nach einem Unfall festgenommen. Dabei leistete er massiv Widerstand.

Die Flucht eines Klevers mit seinem Seat vor der Polizei endete in einem Feld am Kreisverkehr B 57/Moyländer Allee. Die Verfolgungsjagd von Kleve nach Bedburg-Hau hatte sich bereits am Sonntagabend gegen 22 Uhr ereignet, wie die Polizei jetzt mitteilte.

Einem Streifenteam der Polizeiwache Kleve war der Seat aufgefallen, der mit überhöhter Geschwindigkeit über die Hoffmannallee in Richtung Materborn unterwegs war. Die Beamten folgten dem Auto und entschlossen sich, den Fahrer zu kontrollieren, der laut Polizei „eine kuriose Fahrweise an den Tag legte. Neben Geschwindigkeitswechseln zwischen Schrittgeschwindigkeit und 70 km/h fuhr der Fahrer Schlangenlinien, für die er die gesamte Straßenbreite nutzte“. Auf Anhalteversuche durch die Beamten reagierte er nicht, sondern gab mit durchdrehenden Reifen Gas, um vor der Kontrolle zu flüchten.

Seatfahrer rammte ein Polizeiauto

Da der Seatfahrer weiterhin Schlangenlinien fuhr, abrupt abbremste und plötzliche Abbiege- und waghalsige Überholmanöver durchführte, nahmen die Beamten Abstand zu dem Fahrzeug, um keine anderen Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Einem zweiten hinzugerufenen Streifenwagen gelang es dann jedoch auf dem Zubringer vom Klever Ring auf die Kalkarer Straße, sich vor dem Seat zu positionieren und diesen anzuhalten.

Als die Beamten ausstiegen, um den Fahrer zu kontrollieren, gab dieser erneut mit durchdrehenden Reifen Gas, rammte den Streifenwagen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Kalkar. Die Verfolgung wurde nicht mehr aufgenommen.

26-Jähriger leistete massiven Widerstand

Im Kreisverkehr B 57/Moyländer Allee verlor der Seatfahrer dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und landete in einem angrenzenden Feld, wo der 26-Jährige schließlich festgenommen wurde. Dabei leistete der „vermutlich unter Drogeneinfluss stehende Seatfahrer“ – das Ergebnis der Blutprobe lag laut Polizei am Dienstagvormittag noch nicht vor – erheblichen Widerstand, trat und schlug nach den Beamten und sperrte sich gegen die Maßnahmen.

„Die Flucht des 26-Jährigen erklärte sich bei der Überprüfung, denn bereits Ende Mai war er bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen, weil er einen gefälschten Führerschein ausgehändigt hatte“, so die Polizei. Der Klever muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte.