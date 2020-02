Polizei Kranenburgerin bei Unfall in Kleve leicht verletzt

Eine Kranenburgerin auf einem Leichtkraftrad stürzte bei einem Unfall in Kleve.

Kranenburgerin bei Unfall in Kleve leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine 59jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades aus Kranenburg. Sie befuhr am Samstag, 1. Februar, 7:30 Uhr, die Lindenallee in Kleve, als eine 53jährige Kleverin mit ihrem PKW vom Mittelweg in die Lindenallee einbog. Die Kradfahrerin versuchte auszuweichen, stürzte jedoch und erlitt dabei leichte Verletzungen. Da die PKW-Fahrerin offensichtlich unter Alkoholeinfluß stand, wurde ihr Blut abgenommen und der Führerschein sichergestellt.