Kostet Busfahren in Bedburg-Hau bald nichts mehr?

Die CDU-Fraktion im Gemeinderat bringt die kostenlose Nutzung des ÖPNV für alle Bedburg-Hauer in die Diskussion. Im einstimmig angenommenen Antrag zum Haushalt 2020 wird die Verwaltung beauftragt, diese Möglichkeit und die damit verbundenen Kosten für die Gemeinde zu prüfen. Zudem soll die Verwaltung Vorschläge zur Einführung einer „Bedburg-Hau-Karte“ mit weiteren Ermäßigungen erarbeiten. Die CDU wolle neue Wege beim Klima- und Umweltschutz beschreiten, begründete die Fraktionsvorsitzende Silke Gorißen.

Zukunft von Kita und Schule

Die Christdemokraten beantragten außerdem zu prüfen, ob der gemeindliche Johannes-Kindergarten in den Nordteil des Klinikgeländes ziehen und dort ein Kontingent an Plätzen für Kinder des Klinikpersonals zur Verfügung gestellt werden könne. Die dritte Aufgabe für die Verwaltung: CDU möchte wissen, inwiefern eine Verlegung des Feuerwehrgerätehauses in Hau zusammen mit dem Neubau der St.-Antonius-Schule in die unmittelbare Umgebung der Dietmar-Müller-Turnhalle sinnvoll erscheint. Zur Prüfung soll eine Gegenüberstellung der Kosten einer Grundschulsanierung inklusive einer möglichen Umquartierung der Schüler während der Sanierungsphase und der Kosten für einen Neubau der Schule gehören. Die SPD hatte einen ähnlich lautenden Antrag gestellt.

In ihren Reden zum einstimmig beschlossenen Haushalt, dessen Fehlbetrag in Höhe von 390.000 Euro durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen wird, betonten die Fraktionsvorsitzenden die großen Herausforderungen, vor denen Bedburg-Hau stehe. Was passiert mit dem ehemaligen Hauptschul- und Sekundarschulgebäude, wenn das Berufskolleg des Kreises Kleve Ende Januar 2021 das Zentrum wieder verlässt? Gorißen forderte ein „neues Einzelhandelskonzept“, SPD-Fraktionschef Willi van Beek erneuerte den Vorschlag, dort eine Fläche für Einzelhandel, Praxen, Büros und Wohnraum zu schaffen.

Wie geht es mit dem Nordteil des Klinikgeländes weiter? Man dürfe die berechtigte Hoffnung haben, dass es mit den Investoren zu einer Vertragsunterzeichnung komme und der Startschuss für etwas völlig Neues in der Gemeinde falle, so Gorißen. Eine besondere Chance nannte dies van Beek, der auch die Bedeutung der Rieselfeld-Fläche für den Wohnungsbau hervorhob.

Grüne: Ratsentscheidungen auf Klimaverträglichkeit prüfen

Fraktionschef Heinz Seitz beantragte erfolgreich für die Grünen, dass bei Ausschreibungen immer auch Vergleichsangebote bei den Ingenieur- und Architektenleistungen eingeholt werden, vor der Abstimmung über die Abwasser-Gebührenkalkulation zukünftig Informationen zum nächsten Haushaltsplan vorliegen sollen und alle Entscheidungen der Verwaltung und des Rates auf ihre Klimaverträglichkeit geprüft werden. Er blickte zudem auf die Kommunalwahl voraus: „Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass unser Rathaus auch nach dem 13. September frei von Rechtspopulisten ist.“

Der scheidende FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Hendricks nutzte seine letzte Haushaltsrede für mahnende Worte in Richtung seiner Kollegen: „Denken Sie an den Erhalt der Familienfreundlichkeit der Gemeinde. Weitere Erhöhungen der Gebühren für den Offenen Ganztag könnten den positiven Standortfaktor für junge Familien in Gefahr bringen.“