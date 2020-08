Das Rathaus in Bedburg-Hau: Am 13. September entscheidet sich bei der Kommunalwahl, wer hier ab Herbst die Politik bestimmt.

Bedburg-Hau. Am 13. September findet in Bedburg-Hau die Kommunalwahl statt. Alle wichtigen Infos zu Kandidaten, Themen, Wahllokalen und mehr in der Übersicht.

Am 13. September findet in Bedburg-Hau die Kommunalwahl 2020 statt. Wer will Bürgermeister oder Bürgermeisterin werden? Wie finde ich mein Wahllokal oder wie beantrage ich Briefwahl? Wir beantworten in diesem Text die wichtigsten Fragen zur Wahl in Bedburg-Hau im September.

Kommunalwahl in Bedburg-Hau: Die wichtigsten Infos

Die Kommunwahl findet am Sonntag, 13. September 2020, statt. Für die Wahl sind in Bedburg-Hau 11.048 Wahlberechtigte zugelassen, hiervon insgesamt 585 Erstwähler. Die Wahllokale sind in der Regel von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Eine mögliche Stichwahl für die Wahl des Bürgermeisters wäre am 27. September.

Bei den Kommunalwahlen werden in Bedburg-Hau der Landrat, der Kreistag, der Bürgermeister und der Gemeinderat gewählt.

Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl in Bedburg-Hau

Was steht auf dem Wahlzettel?

Auf dem Wahlzettel ist der Name des Kandidaten, der Beruf und der Wohnort vermerkt. Auch die Partei oder Wählergruppe sind vermerkt, bzw. der Hinweis ob jemand Einzelbewerber ist.

Jeder Wähler/Jede Wählerin erhält vier Stimmzettel. Ein Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters, ein Stimmzettel für die Wahl des Landrates, ein Stimmzettel für die Wahl der Vertretung des Kreises Kleve (Kreistag) und ein Stimmzettel für die Wahl der Vertretung der Stadt bzw. Gemeinde (Rat). Auf jedem Stimmzettel darf nur ein Kreuz gemacht werden, sonst ist die Stimme ungültig. Die Stimmzettelinhalte ergeben sich aus den zugelassenen Wahlvorschlägen.

Wer sind die Kandidaten für den Posten des Bürgermeisters?

Wie viel Mitglieder wird der Stadtrat haben und wie viele Parteien treten an?

Der Gemeinderat setzt sich in Bedburg-Hau aus 26 Ratsmitgliedern sowie der/dem Bürgermeister/in zusammen. Für den Gemeinderat treten insgesamt vier Parteien an (CDU, SPD, FDP und Grüne).

Wie viele Wahllokale gibt es?

Der Wahlleiter richtet für Bedburg-Hau 15 Wahllokale ein.

Wann bekomme ich eine Wahlbenachrichtigung?

Die Wahlbenachrichtungen werden seit dem 12. August verschickt.

Wie beantrage ich Briefwahl?

Der einfachste Weg dafür ist das Internet, schreibt die Kommune:

1. Einscannen es QR-Codes auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung -> Geburtsdatum eingeben und der Datenschutzerklärung zustimmen -> Senden!

2. Online-Antrag auf der Homepage der Gemeinde www.bedburg-hau.de

3. Ein formloser Antrag per E-Mail an wahlen@bedburg-hau.de

4. Ein formloser Antrag per Fax an 0 28 21 / 660-52 5. Antragstellung auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung per Post

6. Persönliche Antragstellung oder nur Abholung der Wahlunterlagen im Rathaus (ACHTUNG: Nur mit vorheriger telefonischer Terminzuweisung unter Tel. 0 28 21 / 660-34)

Wann ist meine Stimme ungültig?

Ein Stimmzettel wird immer dann ungültig, wenn ein Wähler zu viele Kreuze gemacht hat. Mehr als ein Kreuz pro Stimmzettel ist nicht gestattet. Außerdem müssen die Wahlhelfer das Kreuz klar zuordnen können. Falls das Kreuz an einer unklaren Stelle positioniert wurde, muss die Stimme bei der Auszählung aussortiert werden. Jeder Stimmzettel, auf dem der Wähler seinen Namen oder andere Zusatzbemerkungen schreibt, ist ebenfalls ungültig.

Braucht die Gemeinde noch Wahlhelfer? Und gibt es Geld dafür?

Aus wichtigen Gründen sagen immer wieder Wahlhelferinnen und Wahlhelfer ab, daher besteht meist bis unmittelbar vor dem Wahltermin ein zusätzlicher Bedarf, so die Gemeinde. Alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer erhalten am Wahltag ein Erfrischungsgeld in Höhe von 40 Euro in bar.

Welche Auswirkungen hat das Coronavirus auf die Wahlen?

Für die Gemeinde bedeutet das Coronavirus mehr Vorbereitung in den Wahllokalen, eingeschränkte oder abgesagte Wahlergebnispräsentation am Wahlabend im Rathaus. Die persönliche Briefwahl im Rathaus ist nur mit Termin möglich. Zudem werden zusätzliche Hygienemittel und Schutzmasken für Wählerinnen und Wähler bzw. für alle Wahlhelfer angeschafft.

Wie viele Stimmen benötigt der Wahlsieger?

Für den Bürgermeister-Posten und den Landrat gilt : Wer mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen bekommt, gewinnt die Wahl. Schafft das kein Kandidat, gibt es eine Stichwahl am 27. September. Im Gemeinderat von Bedburg-Hau werden mindestens 26 Sitze vergeben.

Neben den 13 Direktmandaten haben die Parteien Reservelisten aufgestellt, anhand des prozentualen Ergebnisses jeder Partei werden weitere 13 Sitze anhand der Reserveliste verteilt. Anders als bei anderen Wahlen gilt eine Fünf-Prozent-Hürde oder 2,5 Prozent-Sperrklausel bei den Kommunalwahlen nicht.

Wann steht das Ergebnis der Kommunalwahl fest?

Die Auszählung der Wahl kann unmittelbar nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr beginnen. Auch die Stimmen der Briefwähler werden erst nach Schließung der Wahllokale ausgezählt. Die ersten Ergebnisse gibt es in der Regel bereits am Wahlabend.