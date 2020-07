Kleves Partnerschaften mit Ameland und Ronse feiern Jubiläum

Kleve/Ameland. Die Gesellschaft für Internationale Begegnungen Kleve pflegt die Kontakte mit Ameland seit 1921, mit Ronse seit 1971.

Die „Gesellschaft für Internationale Begegnungen Kleve (GIB)“ unterstützt bereits seit 1976 internationale Aktivitäten der Stadt Kleve. Dazu gehören auch die Partnerstädte Ronse in Belgien und die niederländische Watteninsel Ameland. Mit Ameland gibt es bereits seit 1921 freundschaftliche Beziehungen, die 2014 offiziell beurkundet wurden. Die Verbindung zwischen Kleve und Ronse besteht seit 1971. In beiden Fällen stehen also Jubiläen an.

Fördermittel, um die Kontakte zu den Partnerkommunen in Belgien und den Niederlanden auf innovative Art und Weise zu vertiefen

Der GIB-Vorsitzende Kurt Kreiten hat mit Band 29 der Edition Wasserburg eine umfangreiche Publikation herausgegeben, die mit Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen im „Benelux NRW Jahr 2019“ realisiert wurde. „Wir durften im Haushaltsjahr 2019 Fördermittel in Anspruch nehmen, um die Kontakte zu den Partnerkommunen in Belgien und den Niederlanden auf innovative Art und Weise zu vertiefen, zu beleben und für neue Zielgruppen zu öffnen“, sagt Kreiten.

Dazu gehört zum einen die Entwicklung des dreinationalen Webportals „www.k-r-a.eu“ und zum anderen der neue Bildband „Kleve - Ronse - Ameland – eine trinationale Partnerschaft“. Die Texte stammen von Tobias Kreiten, Kurt Kreiten und Helmut Vehreschild, die meisten Bilder von Profi-Fotograf Kurt Michelis aus Kalkar sowie Tobias Kreiten aus Bochum. Das GIB-Trio Kurt Kreiten, Helmut Vehreschild und Kurt Michelis stattete dem Wattendiamant jetzt einen Besuch ab und wurde in der Gemeindeverwaltung in Ballum vom neuen Bürgermeister Leo Pieter Stoel, seit Mitte Januar im Amt, und Gemeindesekretär Iwan Valk empfangen.

„Ich freue mich über den Bildband und werde Kleve gerne nach der Kommunalwahl mal besuchen“, betont Amelands Bürgermeister, dem von Kurt Kreiten 100 Exemplare überreicht wurden. Auf der westfriesischen Insel wohnen knapp 3700 Einwohner. Als nächstes soll in Kürze Ronse mit dem Bildband ebenfalls besucht werden.

Bei der GIB-Mitgliederversammlung auf der Wasserburg Rindern berichtete Vorsitzender Kurt Kreiten unter anderem über den XII. Internationalen Musiksommer im Campus Cleve und den XII. Internationalen Klaviersommer mit 120 Konzerten und das Thanksgiving-Dinner in Kooperation mit der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.

Bruno Janßen, Leiter der AG Fairständnis am KAG, bedankte sich bei der GIB für die Unterstützung im „Train Kids Projekt“.

Neuer Vorstand Gesellschaft für Internationale Begegnungen Kleve (GIB)

Die Mitgliederversammlung wählte einstimmig den neuen Vorstand: Vorsitzender Dr. Kurt Kreiten, stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister Christian Schulte, stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer Manfred van Halteren, Beisitzerin Arbeitskreis Kleve-Fitchburg Monika Geenen, Beisitzerin Sandra Geurts, Beisitzer PR und Webseite Daniel Giebels, Beisitzer Arbeitskreis Kleve-Ronse Tobias Grundmann, Beisitzer Manfred Staschke und Beisitzer Arbeitskreis Kleve-Ameland Helmut Vehreschild.