Kleverin klärt die Klarheit der deutschen Grammatik-Regeln

Grammatik ist nicht gerade der Stoff, aus dem die Träume sind. Aber Grammatik hilft dabei, Träume zu formulieren. Ja, sie ist im Prinzip unerlässlich, damit der Gegenüber versteht, was man sagen will. So richtig bewusst man sich aber nur selten, welche Regeln die deutsche Sprache vorsieht. Will man eine Sprache lernen, sieht das schon anders aus. Dann sitzt man ratlos vor dem Plusquamperfekt und fragt sich, warum das alles so kompliziert gewesen sein musste.

Die Kleverin Ingeborg-Veronika Reinhardt ist über die Lyrik zur Grammatik gekommen. „Ich schreibe jeden Tag mindestens ein Gedicht“, erzählt sie. Demnächst möchte sie auch einen Gedichtband veröffentlichen. Aber weil ihr beim Dichten auffiel, dass ihr die Grammatik-Kenntnisse fehlen, wollte sie sich in diesem Punkt weiterbilden.

Übersichtliche Bücher über grammatische Regeln suchte sie vergeblich

Bücher, die grammatische Regeln übersichtlich darstellen, suchte sie vergeblich. Also fasste sie den Entschluss, sich selber daran zu begeben.

„Aufbau und Regeln der deutschen Sprache – Ein Wegweiser durch die deutsche Grammatik“ heißt das 270seitige Werk, das sie nun im Selbstverlag herausgebracht hat. Der erste Buchteil besteht aus zahlreichen Grafiken, die sich um eine Systematik der Grammatik bemühen. Die Regeln, die sich aus der Systematik ergeben oder – andersherum betrachtet – diese überhaupt erst erschaffen, sind dann im zweiten Teil mit zahlreichen Beispielen untermauert. So dass man das Buch eher nicht von vorne nach hinten liest, sondern sich eine konkrete Fragestellung herauspickt und diese weiterverfolgt.

Gedacht ist das Buch fürs Selbststudium, bei der Nachhilfe oder für Leute, die auch in ihren E-Mails endlich mal gerade Sätze herausbringen möchten. Ingeborg-Veronika Reinhardt würde auch Seminare geben, Unterricht oder Einführungen: „Ich kann gut erklären“, ist sie überzeugt.

Ihre Tante schrieb ein Buch über 5000 Haushalts-Tipps

Übrigens ist sie nicht die erste aus ihrer Familie, die Bücher verfasst. Eine ihrer Tanten veröffentlichte in den 60er-Jahren ein erfolgreiches Buch mit dem Titel „5000 Tipps“, in denen sie alles erklärte, was im Haushalt so anfällt, vom Auseinandernehmen des Aals bis zum Reinigen eines Zylinders.

Als Ingeborg-Veronika Reinhardt sich die Grammatik klarmachen wollte, begann sie mit einer Grafik. „Das hat mich dann gepackt“, sagt sie. Demnächst bringt sie auf Grammatik-Würfel zum Selberbasteln heraus, die das Buch spielerisch ergänzen. „Wer die Grammatik kennt, tut sich mit der Rechtschreibung leichter“, hat sie festgestellt.

Im Hauptberuf arbeitet sie übrigens bei einem Klever Finanzinstitut – auch da kommt es ja auf jedes Wort an.

Jens Neumann, Leiter der Stadtbücherei Kleve, findet das Buch sehr hilfreich: „Natürlich ist das ein sperriges Thema, aber als Bibliothekar freue ich mich doch, dass es jemanden gibt, der da so enthusiastisch ans Werk geht.“

Das Buch hat die ISBN 978-3-00-064813-7, umfasst 270 Seiten mit Spiralbindung und kostet im Buchhandel 24,90 Euro.