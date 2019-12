Klever Stadtverwaltung lehnt Notfallnummern für Parkbänke ab

Eine lebhafte Diskussion rief die Forderung der FDP nach Rettungsschildern auf Parkbänken und Plätzen in Kleve im Hauptausschuss hervor. Wie berichtet haben die Freidemokraten vorgeschlagen, im Stadtgebiet Sitzbänke mit Rettungsnummer auszustatten, um in einem Notfall beim Rettungsdienst schnell seine Position durchgeben zu können. FDP-Fraktionschef Daniel Rütter betonte, dass man mit diesem einfachen System die Rettungskräfte schnell zu einem Einsatz lotsen könne. In Bedburg-Hau habe man sich für die Schilder entschieden, in Xanten gibt es das System bereits und auch der Kreis Kleve will es einführen. Derzeit wird für Bedburg-Hau ein Kataster mit den Rettungspunkten erstellt.

Verwaltung setzt aufs Smartphone

Die Klever Stadtverwaltung hingegen hegt Vorbehalte gegen die Ausweisung von Rettungspunkten. Dies sei nicht zwingend erforderlich, schreibt die Verwaltungsspitze. Über die Kreisleitstelle gebe es das System „EmergencyEye“, welches einen Fernzugriff auf Smartphone-Funktionen erlaube. Für Notfallnummern müsse man hingegen ein Kataster führen und dieses auch fortlaufend pflegen. „Das bedeutet Aufwand und ist dieser nötig“, fragte Kämmerer Willibrord Haas. Viele Menschen besäßen ein Smartphone, welches man nutzen könne. Die Schilder auf den Bänken hingegen müsse man regelmäßig überprüfen lassen. Dieser Aufwand sei nicht gering.

Ein Notrufschild mit Standortnummer. Foto: Stephan Eickershoff / FUNKE Foto Services

Daniel Rütter zeigte sich über die ablehnende Haltung der Verwaltungsspitze erstaunt: „Für EmergencyEye benötigt man ein Smartphone und gute Funkverbindungen. Die gibt es aber in Kleve nicht überall. Selbst die Kreisleitstelle befürwortet das analoge System. Wir vertun uns nichts und dies ist auch kein enormer Aufwand für die Stadt“, so Rütter. Kämmerer Haas wurde daraufhin fuchsig und betonte, dass er noch einen „erheblichen Diskussionsbedarf“ sehe.

EmergencyEye ist zu kompliziert

Michael Hendricks, Sprecher der Feuerwehr in Bedburg-Hau (und FDP-Mitglied), kann die Vorbehalte in Kleve nicht verstehen: Das System EmergencyEye sei für viele Menschen viel zu kompliziert und funktioniere bei den schlechten Funkverbindungen im Kreis Kleve auch nicht: „Man benötigt ein Smartphone und die App, man bekomme dann eine SMS, die man freischalten müsse, damit der Standort erkannt wird. Bei den Notfallschildern ruft man einfach die 112 an und gibt die Nummer durch. Das ist viel einfacher und spart wertvolle Zeit. Ich denke da an meine Mutter, die ist 78, hat ein Handy, aber kein Smartphone. Die wäre mit EmergencyEye völlig überfordert“, sagt Hendricks.

Sponsoren fördern Schilder

Die Stadt Xanten habe für 60 Notfallschilder einen kleinen vierstelligen Betrag ausgegeben. Und wenn man es geschickt mache, könne man auch Sponsoren finden. So hat in Bedburg-Hau das Unternehmen Igetec einen finanzielle Unterstützung für den Aufbau des Systems in Bedburg-Hau zugesichert. Der Kreis habe die Notfallnummern bereits auf den Hinweistafeln des neuen Knotenpunkt-Systems für Radfahrer angebracht.

In Kleve ist der FDP-Antrag in den Fachausschuss verwiesen worden