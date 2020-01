Klever Ackerstraße: Einen Versuch ist es wert

. Es ist schon komisch, dass die Verwaltung in Sachen Verkehrsplanung jetzt die Politik anschieben muss. Alle sind sich einig, dass der Radverkehr in Kleve verbessert werden muss und alle haben wohl auch eine vage Vorstellung davon, wie das gehen könnte: Radstraßen müssten sternförmig von den Ortsteilen in die Innenstadt führen, am besten noch verbunden mit einem Halbring.

Die Verwaltung hat jetzt einen Baustein zur Realisierung vorgelegt, der die sensible Verkehrsführung in der Oberstadt betrifft. Genau hier wird sich entscheiden, ob man den Radverkehr nachhaltig verbessern kann. Gefordert sind sichere und schnelle Wege in die City. Warum die Politik jetzt mauert, erschließt sich nicht. Kleve sollte mutiger sein und auch über Versuche zu einer Lösung kommen.