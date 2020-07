Kleve: Zwei Mercedes SUV wurden gestohlen

Kleve/ Bedburg-Hau. In Kleve und Bedburg-Hau wurden Samstagnacht zwei hochwertige Autos vom Grundstück weg entwendet.

Zwei hochwertige Autos wurden in Kleve und Bedburg-Hau in der Nacht von Freitag, 10. Juli, auf Samstag gestohlen. In Reichswalde Am Stein stand ein schwarzer Mercedes-Benz ML (SUV) mit dem Kennzeichen KLE-NF99 in einer Grundstückseinfahrt.

Auf der Uedemer Straße in Bedburg-Hau hatten es die Täter ebenfalls auf ein Mercedes-SUV abgesehen. Hier wurde ein grauer GLK mit dem Kennzeichen KLE-SL454 vom Grundstück des Eigentümers entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich: Polizei Kleve 02821/5040.