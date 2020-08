Kleve: Wieder ein Blitzeinbruch mit Auto bei Meyer Potz

Kleve. Erneut durchbrach ein Auto mit Hilfe eines Rammbocks die Scheibe des Klever Modegeschäfts Meyer Potz. Unbekannte erbeuteten hochwertige Taschen.

Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag, 18. August, mit einem Auto in den Eingangsbereich des Modegeschäfts Meyer Potz auf der Großen Straße in Kleve gefahren und haben aus dem Laden diverse hochwertige Damenhandtaschen erbeutet. Um das Metall-Rollgittertor und die dicke Glasscheibe des Eingangsbereichs des Geschäfts in der Fußgängerzone in Kleve durchbrechen zu können, hatten die Täter eine große graue Mülltonne und einen kleineren grünen Abfallbehälter als Rammbock benutzt.

Laut Polizeiangeben waren sowohl ein Zeitungszusteller als auch ein Anwohner um 3.48 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden und sahen das Tatfahrzeug, einen schwarzen VW Golf mit Klever Kennzeichen, unmittelbar vor dem Modegeschäft in der Fußgängerzone stehen. Das Auto hatte zuvor auf der Stickestraße gehalten.

Die Spur verlor sich auf der Flucht

Der Anwohner beobachtete zwei Tatverdächtige, die das Fahrzeug zurückließen, bei der Flucht in die Straße Gerwin. Dort verlor sich jedoch ihre Spur. Der VW Golf war vor dem spektakulären Einbruch auf dem Friedrich-Ebert-Ring gestohlen worden.

Nach dem Blitzeinbruch reparierte ein Klever Glaser den Eingangsbereich. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

Als die Polizeistreife am Tatort eintraf, fand sie die Abfallbehälter eingeklemmt unter dem Rollgittertor vor. Rechts und links davon war jeweils eine ausreichend große Lücke, um in die Geschäftsräume einzudringen. Warum die Täter, für die zurzeit keine weitere Personenbeschreibung vorliegt, das Fahrzeug vor Ort stehen ließen, sei derzeit noch unklar, teilte die Kreispolizei Kleve mit.

Die Polizei sucht Zeugen

Zumindest die Restmülltonne müsse aufgrund des Adressaufklebers von der Schlosstorstraße an den späteren Tatort transportiert worden sein. Deshalb ist die Kripo Kleve, Telefon 02821/5040, nicht nur auf der Suche nach Zeugen, die die Verdächtigen nach dem Einbruch und beim Autodiebstahl beobachtet haben. Die Polizei richtet den Blick auch auf die „Vortatphase, die durchaus länger zurückliegen kann“. Wer die Verdächtigen einem Restmüllbehälter in der Innenstadt gesehen hat, soll sich ebenfalls melden.

Der Einbruch weckte bei der Belegschaft von Meyer Potz böse und noch junge Erinnerungen: Bereits am 23. Dezember 2019 war es nämlich im Geschäft nachts zu einem ganz ähnlichen Blitzeinbruch gekommen, als ebenfalls ein Auto die Schaufensterscheibe mit Wucht durchbrochen hatte.