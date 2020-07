Kleve: Polizeikontrolle in der Raser- und Tuning-Szene

Kleve. Die Klever Polizei kontrollierte bei einem Schwerpunkteinsatz in der Oberstadt Autos aus der Raser- und Tuning-Szene.

Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Klever Polizei und der Polizeiwache Kleve nahmen am Freitag, 17. Juli, die Raser- und Tuning-Szene in den Blick. Der Schwerpunkteinsatz in den Abend- und Nachtstunden in der Klever Oberstadt, insbesondere im Bereich des EOC-Centers, sei zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit und aufgrund mehrerer Bürgerhinweise durchgeführt worden, so die Polizei.

Autofahrer war überrascht, aber einsichtig

Die Kamera eines Messfahrzeugs stellte unter anderem den Geschwindigkeitsverstoß eines vorausfahrenden Pkw mit niederländischer Zulassung fest. „Der Autofahrer zeigte sich bei der folgenden Kontrolle sehr überrascht, räumte seinen Verstoß aber ein“, berichtet die Polizei.

An einem anderen Auto aus der Szene erkannten die eingesetzten Beamten zwei stark abgefahrene Reifen. Fahrer und Fahrzeughalter erhielten jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Vier weitere Fahrzeugführer mussten wegen geringerer Verstöße an Ort und Stelle ein Verwarnungsgeld entrichten. Die Polizei kündigt die Fortsetzung der Kontrollen an.