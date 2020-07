Kleve: Junges Reh aus Schwimmbecken gerettet

Ein Reh ist in Kleve in ein privates Schwimmbecken gefallen.

Kleve. Ein Reh hat sich in Kleve in einen Pool verirrt. Rettungskräfte holten das Tier aus dem Becken und brachten es an einen Waldrand.

Feuerwehrleute haben in Kleve ein verirrtes Reh aus einem Schwimmbecken gerettet. Das junge Tier war auf einem Grundstück in einem Wohngebiet in einen in den Boden eingelassen Pool gefallen, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Becken war mit einer Kunststoffplane abgedeckt, von der das Reh am Samstag nicht mehr aus eigener Kraft an den Beckenrand kam.

Die Rettungskräfte bargen das Tier unverletzt samt Plane und brachten es mit einer Schubkarre an einen nahe gelegenen Waldrand. Dort sprang das Tier zurück in die Freiheit. (dpa)