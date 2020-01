Kleve: Hörspiel wird im Kino aufgeführt

Bilder gibt es auch. Vor allem die im Kopf. Aber auch ein paar auf der Leinwand. Denn dass ein Hörspiel im Kino läuft, ist nun auch nicht gerade alltäglich. Andererseits sind die Klever Tichelpark Cinemas berühmt für allerlei Experimente. Und so gibt es an drei Sonntagen hintereinander, beginnend am 2. Februar, jeweils um 12 Uhr einen Teil des dreiteiligen Hörspiels „Der Kampf gegen das Böse“.

Durch einen Stapel Papier

Das ist nun ein Projekt, das Daniel Schuster und Sebastian Schminke vor ziemlich genau fünf Jahren gemeinsam mit Theater im Fluss realisiert haben. „Mit 16 Jahren haben mein Cousin und ich uns immer Gruselgeschichten erzählt“, erinnert sich Schuster. Eine fand er so gut, dass er seinen Cousin bat, sie aufzuschreiben. Später hat er begonnen, daraus ein Hörspiel zu machen. Sein Freund Sebastian Schminke sollte die Hauptrolle sprechen und war sofort begeistert, als er sich durch den Stapel Papier arbeitete. Er hat dann an der Weiterführung der Geschichte mitgewirkt.

Einer junger Mann soll die Welt retten

Worum es geht? Um nichts Geringeres als um das Böse schlechthin. Ein junger Mann hat Probleme, er hat seine Frau verloren, trinkt zu viel Alkohol, der Job ist auch weg. Als er eines Tages stürzt, wacht er in einer anderen Welt auf. Und zwar mit einer Mission: Er soll die Welt retten.

Aufgeführt wurde das Hörspiel seinerzeit halb live im Theater im Fluss. „Das hat unheimlich viel Spaß gemacht“, berichtet Theaterleiter Harald Kleinecke über die Arbeit mit den 28 Sprecherinnen und Sprechern. Die technische Umsetzung fand damals mit geringem technischem Aufwand statt.

Marco van Heys vom gleichnamigen Tonstudio kam ins Spiel

Bis Marco van Heys vom gleichnamigen Tonstudio ins Spiel kam. „Ich fand toll, wieviel Herzblut und Engagement darin steckte, so dass wir den dritten Teil im letzten Jahr in meinem Studio produziert haben.“ Und zwar mit allen technischen Tricks, die der Profi so drauf hat. Vom Raumklang bis zur Stimmverfremdung ist alles dabei.

Hörspiel findet den Weg ins Klever Kino

Dass das dreiteilige Hörspiel nun den Weg ins Klever Kino findet, ist Kinomanager Reinhard Berens ein großes Anliegen. „Ich habe die drei CDs auf einer langen Autofahrt gehört und war gleich von der Geschichte gefesselt“, berichtet er über sein Ersthör-Erlebnis.

Ganz am Anfang des Prozesses hatte er schon mal überlegt, ob man die Geschichte nicht verfilmen könne, was wegen der hohen Kosten allerdings nicht möglich war. „Ich finde es aber toll, die Geschichte auf diesem Weg ins Kino zu bringen, denn bei einem Hörspiel entstehen ja bei jedem die Bilder im Kopf.“ Kopfkino eben. Schuster und Schminke haben Fotos herausgesucht, die zur Geschichte passen und auf die Leinwand projiziert werden – damit man nicht die ganze Zeit eine weiße Leinwand anstarren muss.

Beginn am Sonntag, 2. Februar, und an den folgenden beiden Sonntagen ist jeweils um 12 Uhr. Jeder Teil dauert etwa 75 Minuten. Wer einen Teil verpasst, kann ihn auf Youtube nachhören und dann auch zum zweiten oder dritten Teil ins Kino kommen. Der Eintritt kostet fünf Euro. Wegen der gruseligen Handlung ist ein Besuch erst ab 16 Jahre möglich.