Kleve: Hauskatze „entdeckt“ Schmuck und Münzen im Gebüsch

Kleve. In einem Gebüsch in Kleve lagen Schmuck und Münzen versteckt – bis Hauskatze Tammy das mögliche Diebesgut ausfindig machte.

Als gute Detektivin erwies sich die sechsjährige Hauskatze Tammy am Freitagmorgen, 17. Juli, in Kleve. Laut Polizeibericht spazierte sie wie jeden Morgen gemeinsam mit einem 63-jährigen Klever über die Stadionstraße, als sie von lauten Straßenreinigungsarbeiten erschreckt wurde. Vor lauter Aufregung sprang das Tier ins angrenzende Gebüsch, „wohl um sich in Sicherheit zu bringen“, so die Polizei.

Dieser Schmuck lag im Gebüsch. Foto: Polizei Kleve

Polizisten zeigten sich beeindruckt

„Doch dann machte sie eine ungewöhnliche Entdeckung. Im Gebüsch befanden sich verschiedene Schmuckstücke wie Ketten und Uhren. Dazu noch ein Schmuckkästchen und diverse Münzen.“ Als der 63-Jährigen, der seiner Katze aus dem Gebüsch helfen wollte, die Gegenstände sah, rief er die Polizei. „Die Polizeibeamten staunten nicht schlecht über die ungewöhnliche Detektivin, denn eine Hauskatze mit solch einem Spürsinn hatten sie noch nie gesehen“, meint die Polizei.

Die Schmuckstücke wurden sichergestellt. Um herauszufinden, ob es sich tatsächlich um Diebesgut handelt muss nun noch der oder die Besitzer gefunden werden. Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821/5040 entgegen.