Kleve. In schamverletzender Weise zeigte sich ein Mann einem jugendlichen Mädchen in Kleve.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleve: Exhibitionist zeigte sich auf dem Markt

Am Dienstag, 4. Februar, gegen 13.15 Uhr zeigte sich ein unbekannter Mann auf dem Marktplatz an der Lindenallee einem jugendlichen Mädchen in schamverletzender Weise. Dann flüchtete er Richtung Grundschule. Das Mädchen beschreibt den Mann als ca. 180 cm groß und etwa 20 Jahre alt. Er hatte ein schmales Gesicht und braune Haare, trug eine grün-schwarze Winterjacke, eine graue Hose und eine schwarze Cap. Hinweise nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen.