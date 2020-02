Kleve-Materborn. Weil eine Decke im Wäschetrockner in Brand geriet, rückte am Mittwochnachmittag die Feuerwehr Kleve nach Materborn aus.

Kleve: Eine Decke fing Feuer im Wäschetrockner

Die Freiwillige Feuerwehr Kleve rückte am Mittwochnachmittag, 5. Februar, zu einem kleinen Brand im Keller eines Wohnhauses an der Rolandstraße in Materborn aus. Um 14.51 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil eine Decke in einem Wäschetrockner leicht Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehrleute der Löschzüge Kleve und Materborn sowie der Löschgruppe Reichswalde gingen mit Atemschutz vor, löschten die Decke vor dem Haus und lüfteten den Kellerraum.

Kein Menschenleben in Gefahr

In der Alarmierung war zunächst von einem „Kellerbrand mit Menschenleben in Gefahr“ die Rede, weil sich laut Feuerwehr-Pressesprecher Florian Pose eine bettlägerige Person im Haus befunden habe. „Sie war allerdings zu keiner Zeit gefährdet“, stellte Pose nach dem vergleichsweise kurzen Einsatz fest.