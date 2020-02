Kleve: Eine Arbeitsgemeinschaft für Leiharbeiter wäre gut

In einer Verwaltungsausbildung erfährt man bereits im ersten Jahr einen wichtigen Grundsatz: Zuerst die Zuständigkeit klären! In unserem föderalen Staatsaufbau ist diese Frage nicht immer einfach zu beantworten, mitunter kompliziert, aber doch unerlässlich. Welche Behörde übernimmt welchen Part, wer trägt am Ende wofür die Verantwortung? Insofern hat Landrat Wolfgang Spreen völlig Recht, wenn er sagt: Die kommunale Selbstverwaltung ist ein hohes Gut.

Es geht darum, gute Ideen auszutauschen

Gleichwohl gibt es viele Graubereiche und auch politische Zuständigkeiten, die sich juristisch nicht eindeutig regeln lassen. Das Aufkommen neuer Phänomene – wie etwa die grenzüberschreitende Ausbeutung der Leiharbeiter – verlangt geradezu einen politischen Austausch. Und hier würde sich Landrat Spreen keinen Zacken aus der Krone brechen, wenn er zu einer koordinierenden Arbeitsgemeinschaft einladen würde. Die originären Zuständigkeiten der Kommunen könnten ja beibehalten werden. Es geht nur darum, gute Ideen auszutauschen und mit einer Stimme in Düsseldorf vorstellig zu werden, um in dieser Frage mehr Druck ausüben zu können.

Eine Arbeitsgemeinschaft wäre vernünftig

Im Übrigen agiert der Landrat in Sachen Zuständigkeiten auch nicht immer so stringent, wie er vorgibt: Die unbürokratische Hilfe für alleinerziehende Mütter fällt auch nicht in die Zuständigkeit des Kreises, die Schaffung sozialen Wohnraums auch nicht oder die ärztliche Versorgung oder der Einsatz für eine Bahnstrecke nach Nimwegen. Und doch kümmert sich der Landrat drum, weil es politisch gewollt und auch vernünftig ist. Die Kräfte für Leiharbeiter zu bündeln wäre ebenfalls vernünftig.