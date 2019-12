Kleve. Ein Einbrecher im grünen Mantel, mit schwarzem Sack stahl in Kleve in der Nacht zu Montag mehrere hochwertige Handtaschen. Zeugen gesucht.

Kleve: Einbrecher rast mit Opel in Modegeschäft

Der Krach riss einige Anwohner aus dem Schlaf: Bei einem Blitzeinbruch sind in der Nacht zu Montag in der Innenstadt in Kleve mehrere hochwertige Handtaschen gestohlen worden. Zeugen sahen, wie der Täter flüchtete: Ein Mann im grünem Mantel, mit schwarzem Sack.

Laut Polizei wurde die Tat offenbar von nur einem Täter verübt. An dem Geschäft in der Fußgängerzone der Großen Straße entstand zudem hoher Sachschaden.

Täter raste mit abgemeldetem Opel Astra in das Schaufenster

Mit einem blauen Opel war der Täter in das Schaufenster des Geschäftes gerast, berichtete in der Nacht die Polizei. „Er hat es wohl genau geplant, der Wagen passte genau durch das Fenster, ein größerer wäre nicht geeignet gewesen“, sagt eine Mitarbeiterin. Den dabei entstandenen Lärm nahm der Täter offensichtlich in Kauf.

Er griff, was vorne an stand, wertvolle Taschen. Das exclusive Fachgeschäft vertritt Marken wie Gucci und Prada. Ob auch noch andere Dinge fehlen, konnte im Store nicht auf Anhieb beantwortet werden. Jedenfalls flüchtete der Blitz-Einbrecher schnell wieder vom Tatort. Zu Fuß.

Mehrere Zeugen hatten nach dem Lärm die Polizei alarmiert, hieß es am Montagmorgen in der Polizeileitstelle. Doch die Fahndung brachte in der Nacht keinen Erfolg. Zum Fluchtweg des Täters und zur Frage, inwieweit es ein Fluchtfahrzeug gibt, war am Montagmittag noch nichts bekannt.

„Den beschädigten Opel ließ der Täter am Tatort zurück“, berichtete die Polizei. Es habe sich um einen Opel Astra „älteren Baujahrs“ mit Stufenheck gehandelt, der abgemeldet war und an dem die Frontschürze fehlte. Kennzeichen habe der Opel nicht gehabt.

Polizei veröffentlicht Zeugenbeschreibung zum Täter

„Die Fahndung lief bisher erfolglos“, teilte die Polizei am Morgen mit. Sie sucht deshalb auch nach Zeugen, die rund um die Tatzeit in der Nacht in der Klever Innenstadt Verdächtiges beobachtet haben.

Der Gesuchte wird auf etwa 1,85 Meter geschätzt. Er sei bei der Tat mit einem dunkelgrünen Mantel mit Kapuze bekleidet gewesen, die er über den Kopf gezogen hatte, teilte die Polizei am Montagvormittag in einer ergänzenden Mitteilung mit. Er habe zudem eine blaue Jeans getragen und habe einen schwarzen Sack in der Hand gehalten, in den er zuvor die Beute gesteckt habe.

Noch in der Nacht konnte der Klever Spiegelservice sofort Hilfe leisten und baute eine Notscheibe ein, damit der Store das Weihnachtsgeschäft zu üblichen Öffnungszeiten fortsetzen kann.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02821/504-0.

