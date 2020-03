Kleve: Einbrecher ramponierten Möbel

Kleve-Kellen. Einbrecher hebelten in Kleve-Kellen eine Terrassentür auf und stiegen ein.

Einbrecher beschädigten mehrere Möbelstücke auf der Suche nach Beute. Am Dienstag, 3. März, verschafften sich Unbekannte im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 19 Uhr durch eine aufgehebelte Terrassentür Zugang in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße „Selfkant“ in Kleve. Die Täter durchwühlten und ramponierten Schränke und Behältnisse, bevor sie unerkannt flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Personen und Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve 02821 5040 entgegen.