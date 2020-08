Kleve: Draisine sprang aus den Schienen – zwei Verletzte

Kleve. In Kleve ist es während einer Fahrt auf einer Draisine zu einem Unfall gekommen. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Eine Club-Draisine sprang in Kleve aus ungeklärter Ursache am Sonntagnachmittag, 2. August, in Kleve aus den Schienen. So wurden zwei Person schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Sonntagabend um 18.40 Uhr waren insgesamt zehn Teilnehmer der Familientour bei einer Fahrt mit der Draisine unterwegs. Die Fahrt führte von Kranenburg nach Kleve, als die Draisine in Höhe der Straße Stiller Winkel, parallel zum Forstgarten, aus ungeklärter Ursache aus den Schienen sprang. Eine 53-jährige Neusserin und ein 26 Jahre alte Mann aus Neuss mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Beide hatten hinten auf den Sätteln gesessen, die anderen Mitfahrer saßen vor ihnen auf den Bänken am Tisch.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.