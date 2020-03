Kleve: Dr. Artur Leenders starb im Alter von 66 Jahren

Dr. Artur Leenders ist am Samstag im Alter von 66 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Er war Unfallchirurg in Kalkar und charismatischer Politiker der Grünen in Kleve. Zehn Jahre lang stand er als grüner stellvertretender Bürgermeister neben Theo Brauer für das „Erfolgsmodell“ einer schwarz-grünen Koalition, einer der ersten in NRW.

In seiner politisch aktiven Zeit hat er vieles in Kleve bewegt, Schul-Sanierungen wurden begonnen und zum Teil vollendet, mit Bürgern wurde in Workshops das Stadtentwicklungskonzept erarbeitet sowie Konzepte für Verkehrs- und Radwege auf den Weg gebracht. Nur sein ehrgeiziges Ziel einer Eisenbahnverbindung von Kleve nach Nimwegen, das er sogar in Brüssel auf europäischer Ebene vertrat, wurde bisher nicht umgesetzt.

Außerdem war Artur Leenders mit seiner 2018 verstorbenen Ehefrau Hiltrud und seinem langjährigen Freund Michael Bay Teil des Krimiautoren-Trios Leenders/Bay/Leenders. Er hinterlässt zwei erwachsene Söhne.