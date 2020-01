Kleve. Zeugen stoppten in Kleve einen aggressiven Dieb, bis die Polizei eintraf und ihn festnahm. Der Mann wollte Kleidung stehlen.

Kleve: Dieb beißt Zeugen im Geschäft in die Hand

Obwohl der Dieb ihm in die Hand biss, hielt ein Zeuge einen 20-Jährigen in Kleve bis zum Eintreffen der Polizei fest. Am Freitag, 24. Januar, gegen 9.50 Uhr hatten mehrere Zeugen den Mann ohne festen Wohnsitz auf frischer Tat dabei ertappt, wie er in einem Bekleidungsgeschäft an der Herzogstraße mehrere Kleidungsstücke stehlen wollte. Diese hatte der 20-Jährige unter seiner eigenen Kleidung angezogen und wollte das Geschäft verlassen ohne zu bezahlen.

Polizisten nahmen Dieb fest

Einer der Zeugen hielt den Dieb fest, der sich zur Wehr setzte und den Zeugen in die Hand biss. Dennoch gelang es dem Zeugen den Dieb zu stoppen, der schließlich durch Polizisten vorläufig festgenommen wurde.