Kleve: Die FFF-Bewegung hat jetzt eine Adresse

Kleve. Fridays for Future Kleve eröffnen Ende März eine eigene Geschäftsstelle.

Die Fridays for Future Ortsgruppe Kleve plant am Samstag, 28. März, ab 12 Uhr die Eröffnung ihrer Geschäftstelle in der Van-den-Bergh-Straße 6b (am Bensdorp-Gelände Wiesenstraße). Die Gruppe ist seit einem Jahr durch Demonstrationen während und nach der Schulzeit und politische Anträge, zum Beispiel zum Klimanotstand in Kleve, bekannt und hat sich der internationalen Fridays-for-Future-Bewegung angeschlossen. Sie lädt ab 11 Uhr in die Geschäftsstelle zum Programm mit einigen Rednern, Informationen auch zu nächsten Aktionen zu Musik und einer Kunstausstellung. Es gibt Getränke und veganes Essen. Die nächste Demo startet am Freitag, 24. April, um 17 Uhr am Bahnhof.

Kontakt: Email oder in der WhatsApp – Gruppe, die man unter fridaysforfuture.de/regionalgruppen findet.