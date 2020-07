Kleve: Der Robinsonspielplatz ist ein Abenteuer für Kinder

Kleve. Schon 48 Jahre gibt es den Abenteuerspielplatz an der Nimweger Straße. Er ist ein pädagogisch betreutes Erlebnisparadies für Kinder.

Das können wohl nicht viele Arbeitnehmer sagen: „Ich habe hier den absolut idealen Arbeitsplatz!“ Sagt einer, der es wissen muss, weil er schon seit 1997 genau dieses Glück hat: Thomas Lübeck (49) arbeitet als Erzieher auf dem Robinsonspielplatz der Stadt Kleve.

Woanders möchte er gar nicht sein. „Nirgendwo sonst bietet ein Platz so viele Möglichkeiten Kindern etwas beizubringen“, schwärmt er. In Schulzeiten von montags bis freitags von 14 Uhr bis 19 Uhr (im Winter bis 18 Uhr) und in den Ferien von 10 bis 17.30 Uhr. Wenn auch in Zeiten der Corona-Pandemie sehr eingeschränkt. Konnten in „normalen“ Ferienzeiten täglich 80 bis 100 Jungen und Mädchen dem spielerischen Abenteuer an der Nimweger Straße auf die Spur kommen, so waren es in diesen ganz anderen Sommerferien nur zwei Gruppen mit 25 Kindern, die jeweils zwei Wochen dort ihre Tage verbringen konnten.

Viele Erlebnisse für Kinder und Jugendliche

Drei, die sich auf leckere Würstchen auf dem Robinsonspielplatz freuen: Julian, Lucy und Felix. Foto: Robinsonspielplatz Kleve

Die Corona-Hygieneregeln erlaubten nichts anderes. Am Freitag, 24. Juli, endet das stets kostenfreie Ferienangebot für die Klever Kinder auf dem malerischen Platz. Sehr zum Leid der Abenteuerfans Julian, Lucy, Felix, Lotta, Jette, Majella und Co. Sie alle haben unter der pädagogischen behutsamen Begleitung des Teams um Thomas Lübeck gewerkelt, Wasserfälle gebaut, Würstchen gegrillt, Hütten gezimmert, Korkboote gebastelt, gemalt, gekocht, erzählt, gespielt, gestritten und viel gelacht.

Im Schatten des Klever Aussichtsturms gibt es fast grenzenlose Erlebnismöglichkeiten. Sogar eine Waldbühne mit selbst gezimmerter Paletten-Tribüne. Unter Einhaltung der Abstandsregeln durfte hier auch getanzt, geschauspielert oder gesungen werden. Richtig heiß wie im Sommer 2019 hätte es ruhig auch werden können, denn „Robby“, wie Kinder und Erzieher ihr Paradies liebevoll nennen, hat den wohl schattigsten Bolzplatz in ganz Kleve.

Rund 8.000 Quadratmeter Waldgelände mit einem ansprechend ausgestatteten festen Haus, falls Petrus mal schlechte Laune hat, bieten tatsächlich paradiesische Spielmöglichkeiten. Robinson selbst hätte sich dort wohl gefühlt. Und ganz bestimmt nicht einsam…

Der Robby-Kosmos

Das Team vom Robinsonspielplatz Kleve: Ivana Thielen (19) ist Ferienbetreuerin, Jan Wegener ebenso und ab 1. August auch Jahrespraktikant. Thomas Lübeck und Patrick Schwake sind Erzieher Foto: Anke Gellert-Helpenstein / nRZ

„Hier sind schon richtige Freundschaften entstanden“, weiß Patrick Schwake (32), der als Erzieher ebenfalls zum Betreuerteam gehört. Verstärkt werden die Erzieher von Jan Wegener (28), der ab August sein Praktikumsjahr an der Nimweger Straße macht und dann die jetzige Praktikantin Shannon ablöst, und von Ferienbetreuerin Ivana Thielen (19). Manch einer findet während seiner Ferienjob-Zeit auf dem Abenteuerplatz seine berufliche Bestimmung. Thomas Lübeck ist da das beste Beispiel. Er hat schon vor seiner festen Anstellung 1997 auf dem Robby-Platz gearbeitet. Und es nie bereut.

Zwei 14-Jährige Mädchen verabschieden sich am Freitag von ihren langen Jahren, die sie in ihrer Freizeit hier verbracht haben, von ihrer „Robby-Zeit“. Sie wären aber nicht die ersten, die als Ferienbetreuer wieder kommen oder irgendwann einmal vielleicht sogar als Praktikanten ein ganzes Jahr dort arbeiten könnten. Der abenteuerliche Robby-Kosmos macht Kinderherzen glücklich und lässt ein paar von ihnen nie wieder los.

Für die Zeit nach den Sommerferien hofft das Team, dass bald wieder „normale“ Zeiten anbrechen und Kinder unangemeldet den Platz besuchen können. Aber noch ist es lange nicht so weit. Für Infos steht ab dem 21. August (also nach Ende der zweiten Schulwoche nach den Ferien) das Team des Robinsonspielplatzes zu den Öffnungszeiten (montags bis freitags 14 bis 19 Uhr) für Infos unter der Telefonnummer 0 28 21 / 1 83 57 zur Verfügung.

