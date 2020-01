Kleve. Wegen Umbauarbeiten im Klever Rathaus plant die Verwaltung eine vorübergehende Verlagerung in Büros an der Hafenstraße. Es gibt Kritik.

Kleve: Der Fachbereich Schule soll ausgelagert werden

Die Verwaltung der Stadt Kleve plant, den Fachbereich Schule, Kultur und Sport zu verlegen – aus dem Rathaus heraus in zwei Privatgebäude auf die anderen Seite der Straße. Dafür wird der Fachbereich in den kommenden zwei Jahren zweimal umziehen müssen. Zu seinen Aufgaben gehört derzeit die Betreuung der Klever Schul-Landschaft, der Bau- und Umbaumaßnahmen und die Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes, sowie die des Schulentwicklungsplans. Und die Begleitung der großen Neubauten für die weiterführenden Schulen. Der Fachbereich wird voraussichtlich im ersten Quartal diesen Jahres vorübergehend Büroräume an der Hafenstraße beziehen, bestätigt Jörg Boltersdorf.

Die Umzug erfolgt wegen eines Umbaus

„Der Umzug ist aufgrund einer Umbauphase im Rathaus erforderlich“, sagt der Stadtsprecher. Denn das nach langer Bauzeit im Jahr 2016 fertiggestellte Rathaus muss viel schneller erweitert werden als man ursprünglich dachte. Deshalb werden zusätzliche Büroräume in der Ausbaureserve im Dachgeschoss (Kopfbau) sowie im bereits früher genutzten Kirchenteil eingerichtet und zur Verfügung gestellt werden, so Boltersdorf. Es sind vor allem die für Bauen und Planen und Gebäudeverwaltung zuständigen Bereiche, die gewachsen sind. Die Mittel für den Umbau waren bereits im Nachtragshaushalt 2019 bereitgestellt worden.

Tekath: zentrale Sache für die Stadt

„Der Fachbereich Schulen, Kultur und Sport wurde ausgewählt, da er als Einheit optimal in den vorübergehend angemieteten Räumlichkeiten untergebracht werden kann und so nicht Teile anderer Bereiche auseinander gezogen werden müssen“, hat sich der Stadtsprecher informiert. Ausgelagert werden die Räume in ein Gebäude an der Hafenstraße, so Boltersdorf. Und das beschert dem Fachbereich nicht nur die Umzüge, sondern auch noch suboptimale Raumaufteilungen, bestätigt Boltersdorf auf Nachfrage. „Bei dem Gebäude an der Hafenstraße handelt es sich um einen Bürokomplex im Erd- und Obergeschoss, wobei die Treppe zum Obergeschoss über eine zweite Eingangstür, die direkt neben der Eingangstüre zum Erdgeschoss liegt, erreicht wird“, erklärt er. Der Fachbereich solle aber nach Ende der Baumaßnahmen (voraussichtlich Sommer 2021) wieder im Rathaus untergebracht werden, sagt er.

Jörg Cosar, CDU-Ratsherr und im Schulausschuss vertreten, kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen. „Schule ist das wichtigste Gut – und gerade der Fachbereich Schule ist im Augenblick durch die Neu- und Umbauten der Grund- und besonders der weiterführenden Schulen gefordert“, stellt er fest. Schule sei nicht nur das wichtigste Gut, gute Schulen seien auch das wichtigste Pfund für die Zukunft der Stadt Kleve. „Daher ist es unverständlich, diesen Bereich dezentral auszugliedern“, sagt er.

Schulausschuss-Vorsitzende wünscht sich eine andere Lösung

Auch die Schulausschuss-Vorsitzende Petra Tekath (SPD) wünscht sich, dass die Schulverwaltung im Hauptgebäude bleibt: „Das ist eine zentrale Sache für die Stadt“, sagt sie der NRZ. „Die Schulverwaltung sollte man nicht separieren. Ich würde mir wünschen, dass andere Verwaltungsteile – etwa die interne Verwaltung – rüberzieht.“ Tekath möchte in dieser Sache noch einmal mit der Bürgermeisterin sprechen.

Jörg Cosar hat inzwischen auch Rücksprache mit der Fachbereichsleiterin für Schule, Kultur und Sport, Annette Wier, gehalten. „Frau Wier empfindet die angestrebte Verlegung als unglücklich“, sagt er.