Kleve bekommt eine Wettbüro-Steuer

Kleve möge eine Wettbürosteuer erheben, hatte die FDP schon im vorigen Jahr beantragt. Wie viel Umsatz die vier Wettbüros in Kleve so machen, ist gar nicht bekannt, doch mit 30.000 bis 50.000 Euro Steuereinnahmen rechnete Freidemokrat Daniel Rütter. In diesen Etatberatungen wurde nun so beschlossen.

Die künftige Steuerhöhe muss sich laut Bundesverwaltungsgericht deutlich unterscheiden von der bundesgesetzlichen Rennwett- und Lotteriesteuer, die liegt bei fünf Prozent. Kleve will nun für die Wettbürosteuer drei Prozent von den Einspieleinnahmen erheben. Was auch der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen in einer Mustersatzung empfahl. Die Städte Geldern, Wesel, Moers, Krefeld und Essen machen es so.

Unabhängig davon, wie viel die Steuer in die städtischen Kassen spült, sieht die Stadt Kleve sie auch als wesentliches Instrument „mit ordnungspolitischer kommunaler Lenkungswirkung“.

Vergnügungsstättenkonzept für die Stadt Kleve vorgestellt

Dr. Rainer Kahnert vom Büro Dr. Acocella für Stadt- und Regionalentwicklung hatte bereits im Steuer- und Liegenschaftsausschuss umfangreich das Vergnügungsstättenkonzept für die Stadt Kleve vorgestellt. Demnach besitzen übrigens die Wettbüros gar keinen Bestandsschutz, weil sie ausschließlich als Wettannahmestelle genehmigt wurden.

Um die Wettbürosteuer korrekt erheben zu können, müssen die Betreiber der vier Klever Wettbüros – oder ihre Beauftragten – den kontrollierenden Vertretern der Stadt Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftsunterlagen, elektronische Aufzeichnungen und andere Unterlagen sowie Auskünfte geben. Der Besteuerung unterliegt das Vermitteln oder Veranstalten von Pferdewetten und Sportwetten in Einrichtungen in Kleve, die neben der Annahme von Wettscheinen auch an Terminals oder Wettautomaten gleichzeitig das Mitverfolgen der Wettergebnisse ermöglichen.

Die Vergnügungssteuer für Spielhallen und Gaststätten, in denen Geldspielgeräte hängen oder stehen, war zuletzt in 2015 erhöht worden. Nun steigt diese Steuer auf die Nettoeinspielergebnisse in Kleve zum Januar 2020 um zwei Prozentpunkte auf 18 Prozent, das entspricht einer Steuererhöhung von 12,5 %.