Kleve: Bebauung neben Villa Nova ist erneut Thema

Neben der Villa Nova an der Tiergartenstraße soll eine Bebauung ermöglicht werden.

Kleve. Der Klever Bauausschuss muss sich mit einem neuen Bebauungsplan für die Tiergartenstraße beschäftigen.

Der Klever Bauausschuss wird sich in seiner Sitzung am 23. Januar erneut mit einer Bebauung neben der Villa Nova an der Tiergartenstraße beschäftigen. Die Verwaltung legt den neuen Bebauungsplan jetzt zum Beschluss vor. Wie berichtet gab es mehrere Diskussionen über die Bebauung des freien Grundstücks gegenüber der Straße Rindernscher Deich.

Kritische Stellungnahmen

Die eingegangenen Stellungnahmen hätten allerdings nicht zu einer Änderung des Plans geführt, schreibt die Verwaltung in der Vorlage. Die betroffenen Behörden haben zum Teil ihre Bedenken mitgeteilt. Das Regionalforstamt Niederrhein weist auf die grundsätzlichen Bedenken hinsichtlich der Nähe des Waldes hin, auf die mögliche Erosionsgefahr und auf den nicht vorhandenen Abstand zu den Nachbargrundstücken.

Straßen.NRW weist zudem darauf hin, dass die Zufahrt der Grundstücke nur über die Tiergartenstraße und nur vorwärts fahrend erfolgen darf und dass für die Ausfahrten ausreichende Sichtfelder erhalten bleiben.