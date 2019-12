Kleve. Eine neue große Voliere wurde im Klever Tiergarten gebaut. Sie bietet mehr Luftraum für die Vögel.

Kleve: Bau der neuen Voliere im Tiergarten ist abgeschlossen

Die Arbeiten haben einige Monate in Anspruch genommen. Jetzt aber ist der Bau der neuen „großen Voliere“ im Klever Tiergarten abgeschlossen und die dort lebenden Vögel konnten nach langem Warten hinter den Kulissen darin einziehen. Die alten Volieren aus den 1960er Jahren waren ziemlich in die Jahre gekommen und nicht mehr zeitgemäß. Nun sind aus ursprünglich fünf kleinen Gehegen drei größere Volieren geworden, die nicht nur mehr Grundfläche bieten, sondern vor allem auch mehr Luftraum für die Vögel.

Bussarde waren in den Wirtschaftshof umgezogen

„Anfang diesen Jahres“, berichtet die stellvertretende Leiterin des Tiergartens, Christine Oster, „haben die Abrissarbeiten, erst von Hand und später mit schwerem Gerät aufgrund der äußerst massiven Betonfundamente, begonnen.“ Zu diesem Zeitpunkt waren die Bussarde bereits in Quartiere auf dem Wirtschaftshof umgezogen.

Mehrere Monate Bauzeit für neues Gehege

„Nach mehrmonatiger Bauzeit haben unsere Handwerker es beinahe ohne Zutun von Fremdfirmen mal wieder geschafft und ein tolles neues Gehege fertig gestellt. am Mittwoch wurden allerletzte Feinschliffe vorgenommen, so dass am Donnerstag ein Pärchen Wüstenbussarde und ein Mäusebussard einziehen konnten. Das dritte Gehege ist bisher nicht besetzt. Ein weiterer Neubau, „nachdem wir in den letzten Jahren bereits neue Volieren für Schneeeulen und Uhus und neue Gehege für Polarfüchse und Zwergotter gebaut haben“. Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus Kleve und Umland

Der Klever Tiergarten ist das ganze Jahr geöffnet. Während der Wintermonate können Besucher die Tiere zwischen 10 und 17 Uhr besuchen. An Heiligabend und Silvester ist der Tiergarten von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen: www.tiergarten-kleve.de