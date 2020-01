Kleve. „Die backen das“: Die Bäckereifiliale von Heicks & Teutenberg an der Kavarinerstraße in Kleve leiten in dieser Woche 25 Auszubildende.

Kleve: Azubis leiten Bäckereifiliale für eine Woche

Normalerweise steht Pascal Tenbieg bereits ab 22 oder 23 Uhr in der Backstube am Sonnenweg in Kleve und hilft mit, dass am nächsten Morgen in den zwölf Filialen von Heicks & Teutenberg frische Brötchen und Brote in den Auslagen liegen. „Ich arbeite gerne nachts“, sagt der 25-Jährige, der in dieser Woche jedoch für seine Verhältnisse fast schon ausschlafen kann. Tenbieg ist einer der 25 Auszubildenden, die noch bis Samstag die Filiale an der Kavarinerstraße in Kleve um 5 Uhr morgens öffnen – und dann den Laden fast ganz alleine schmeißen.

Pascal Tenbieg, der eine Ausbildung zum Bäcker absolviert, schiebt zwei Holzofenbrote in das Rohr. Foto: Niklas Preuten

„Die Azubis sind los! Ein starkes Team. Die backen das!“ heißt das Motto in dem Klever Geschäft, das die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus allen drei Lehrjahren eine Woche lang selbst leiten. „Wir wollen ihnen Stück Anerkennung schenken und ihre Selbstständigkeit fördern“, sagt Ann-Christin Nienhuys über das einmalige Projekt in der Geschichte des 1954 gegründeten Unternehmens. Die Ausbildungsleiterin für den Verkauf ist optimistisch, dass die Aktion gelingt: „Die Auszubildenden sind fit und können es alleine schaffen. Ich vertraue ihnen.“

Holzofenbrote und Flammkuchen

Nachdem die Nervosität vom Morgen abgelegt ist, erledigen die angehenden Bäckerei-Fachverkäufer, Bäcker sowie Konditoren souverän ihre alltäglichen Aufgaben – und spüren doch, dass die Verantwortung größer als sonst ist. „Das ist eine ganz andere Erfahrung, die uns auf jeden Fall selbstständiger macht“, meint Pascal Tenbieg, der nun in der Filiale mehrmals am Tag Brote wie das Bensdorp-Meisje in den Holzbackofen schiebt. Nachmittags gibt es zudem frischen Flammkuchen an der Kavarinerstraße.

Kleve und Umland Spende für Lebkuchen In dieser Woche arbeiten in der Heicks-&-Teutenberg-Filiale an der Kavarinerstraße 14 Azubis im Verkauf, sieben als Konditoren sowie vier in der Backstube. Im regulären Betrieb sind sie auf alle Filialen in Kleve, Kranenburg, Bedburg-Hau, Kalkar, Goch, Uedem und Emmerich verteilt. Für die verzierten Lebkuchen bitten die Auszubildenden die Kunden um eine Spende. Das gesammelte Geld wollen sie nach der Woche für einen guten Zweck weiterleiten.

„Ich wünsche mir, dass die Azubis nach dieser Woche mehr Selbstvertrauen, einen stärkeren Zusammenhalt und ein besseres Verständnis für die anderen Gewerke haben“, sagt Ann-Christin Nienhuys. Während die kommenden Bäcker am Ofen arbeiten, kümmern sich ihre Kolleginnen und Kollegen im Verkauf um die Kunden, bereiten Snacks zu und schreiben Preisschilder. Die Konditoren verzieren derweil Lebkuchen und glasieren individuell Berliner. „Es ist viel Teamfähigkeit gefragt“, stellt die Verkaufs-Ausbildungsleiterin fest.

Verzierte Lebkuchen und glasierte Berliner: Die angehende Konditorin Jennifer Fürchtenicht braucht für ihre Arbeit eine ruhige Hand. Foto: Niklas Preuten

Erfahrene Kräfte halten sich im Hintergrund

Sie rechnet in dieser Woche mit den Heicks-&-Teutenberg-Azubis auch die Kasse ab und nimmt gemeinsam mit ihnen die Bestellungen vor. „Wir wollen ihnen auch die Verantwortung im Hintergrund zeigen“, sagt Nienhuys, die zusammen mit Filialleiterin Daniela Elsmann und Filialbetreuerin Bediha Taskiran während der Azubiaktion im Geschäft vor Ort ist. „Wir halten uns aber zurück und greifen nur ein, wenn es wirklich nötig ist“, so die Verkaufs-Ausbildungsleiterin.

Die Kunden seien seit zwei Wochen in Gesprächen und mit Plakaten und Flyern auf die neue, junge „Geschäftsleitung“ vorbereitet worden. „Bis jetzt gab es positive Rückmeldungen“, erzählt Nienhuys nach den ersten Stunden. „Wir haben aber ohnehin liebe Kunden.“