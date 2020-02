Kleve. Erneut haben Automarder in Kleve in der Nacht zu Montag zugeschlagen und an mehreren Fahrzeugen die Scheiben zertrümmert.

Kleve: Autoknacker zogen räubernd durch die Stadt

Autoknacker zogen durch die Stadt und schlugen mehrfach zu. Die Automarder zertrümmerten gleich an mehreren Fahrzeugen die Scheiben. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 3. Februar, gingen die Unbekannten auf der Ravensberger Straße eine Mercedes E-Klasse an, machten aber keine Beute. Auf dem Friedrich-Ebert-Ring schlugen sie die Scheibe eines Renault Scenic ein und entwendeten eine Sporttasche samt der enthaltenen Kleidungsstücke. Auch auf der Kasinostraße stahlen sie eine Tasche, dort aus einem Daihatsu Cuore. Eine Jacke erbeuteten sie am Prinzenhof aus einem Opel Meriva. Auf dem Parkplatz der Schwanenburg an der Schlossstraße und in Materborn auf der Henri-Dunant-Straße beschädigten die Täter jeweils einen Hyundai i10, in den beiden Autos gab es allerdings nichts zu holen. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040.