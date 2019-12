Kleve: Aus dem Museumsreporter wird ein Kunstfreund

Wenn aus einem Museumsreporter ein Kunstfreund geworden ist, hat der Freundeskreis der beiden Klever Museen nicht einfach nur den Namen seines Magazins verändert. Das jährlich erscheinende Heft hat gewissermaßen eine Frischzellenkur hinter sich. Es präsentiert sich in neuem Layout, mit viel Farbe, neuen Ideen für die inhaltliche Gestaltung im - gewohnten - DIN A 4-Format. Verantwortlich für den neuen Look und das überarbeitete Konzept ist der Klever Künstler Janusz Grünspek.

Der neue Name deutet Neues schon an

Schon der neue Name „Kunstfreund“ deutet Neues an. Anders als in den bisherigen Ausgaben erzählen die Autoren Geschichten. Ging es im Museumsreporter eher um das sachliche Beschreiben von Sammlung oder Neuerwerbungen, rücken im neuen Heft Geschichten in den Fokus, die die Autoren größtenteils selbst erlebt haben.

Interview mit Werner van Ackeren

So erzählt der Klever Architekt Werner van Ackeren im sehr lesenswerten Interview mit Helga Diekhöfer über seine Kindheit im Haus Koekkoek. Seit 1970 im Atelierturm Belvedere zu Hause, ist der 1938 geborene van Ackeren mit vier Geschwistern dort aufgewachsen, wo ab 1960 (bis 1997) das Städtische Museum eingerichtet wurde. Historische Fotos ergänzen die „Geschichte hinter der Geschichte“ mit den Erinnerungen des 81-Jährigen.

Erinnerungen von Hans-Günther Schloesser

Weit zurück in die Geschichte gehen auch die Erinnerungen von Hans-Günther Schloesser. Der heute 94-Jährige ging schon als Kind an der Hand seines Vaters ins Haus Koekkoek und ist beiden Häusern bis heute ein treuer Besucher geblieben.

Ursula Geisselbrecht-Capecki nimmt den Leser mit auf das „Abenteuer einer Restaurierung“ in der Werkstatt von Klavierbaumeister Georg Neinhuis. In unzähligen Arbeitsstunden und mit zahllosen Handgriffen restaurierte der Spezialist ein Tafelklavier, das um 1830 gebaut wurde. Hauskonzerten auf einem Original-Instrument der Romantik, so schreibt Geisselbrecht-Capecki, stünde in Zukunft nichts mehr entgegen.

Eine Liebeserklärung ans Museum Kurhaus

Nichts anderes als eine Liebeserklärung für das Museum Kurhaus ist der Text von Autor Heiner Frost, der Museen als „Seelen- und Gehirntankstellen“ betrachtet. „Unbedingt“ rät er zu einem Besuch des Hauses.

Natürlich bietet auch die neue Vereinsschrift einen umfangreichen Rückblick auf Aktivitäten im ablaufenden Jahr und einen Ausblick auf spannende Projekte des kommenden. Ankäufen bzw. Neuerwerbungen wie die beiden mittelalterlichen Skulpturen der heiligen Luzia und des Heiligen Cosmas gehört der Ausklang des Kunstfreundes.

Sich verändernden Seh- und Lesegewohnheiten gerecht werden

Das neue Heft, schreibt Wilfried Röth, Vorsitzender des Freundeskreises, solle den sich verändernden Seh- und Lesegewohnheiten gerecht werden. Vor allem aber bietet er Lesern eine erfrischend andere Form an die Kunst und an die Museen herangehen zu können.