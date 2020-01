Bildung Kinder-Uni in Kleve: „Kartoffeln, Schwein und Kuh“

Kleve. Vorlesung der Kinder-Uni an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve: Landwirtschaft entdecken und sich wie echte Studenten fühlen.

Die Kinder-Uni an der Hochschule Rhein-Waal beschäftigt sich im Wintersemester 2019/2020 mit dem Thema „Kartoffeln, Schwein und Kuh: Landwirtschaft entdecken und verstehen“. Die Fragestellung, die kindgerecht aufbereitet wird, lautet: Jeder von uns hat täglich mit Lebensmitteln zu tun. Denn jeden Tag nehmen wir Nahrung zu uns. Wie aber entstehen unsere Lebensmittel? Warum ist die Milch weiß? Trägt die Kuh nicht eigentlich Hörner? Wie alt wird ein Schwein?

Fragen wie richtige Studenten

Gemeinsam mit Christian Wucherpfennig, Fachlehrer für Landwirtschaft an der Fachschule Haus Riswick in Kleve, werden sich die Kinder auf eine kleine Entdeckungsreise rund um die Landwirtschaft begeben. Die Veranstaltung wird am 15. Januar, von 17.15 Uhr bis 18 Uhr auf dem Campus Kleve der Hochschule Rhein-Waal, Marie-Curie-Straße 1, im Hörsaalzentrum, Gebäude 01, Erdgeschoss, Audimax angeboten. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Mit der Kinder-Uni bietet die Hochschule Rhein-Waal Kindern zwischen acht und zwölf Jahren die Gelegenheit, sich in speziell für sie entwickelten Vorlesungen, die etwa 45 Minuten dauern, für die Welt der Wissenschaft zu begeistern. Wie richtige Studentinnen und Studenten erhalten sie Studentenausweise. Sie sitzen in Hörsälen und können Expertinnen und Experten Löcher in den Bauch fragen. Der große Unterschied zum richtigen Studium ist, dass keine Prüfungen abgelegt werden müssen.

Keine Anmeldung erforderlich

Kinder, die sich für ein Studium an der Kinder-Uni begeistern, können entweder alle oder auch nur einzelne Vorlesungen besuchen. Das Vorlesungsverzeichnis der Kinder-Uni ist auf der Homepage der Hochschule Rhein-Waal unter https://www.hochschule-rhein-waal.de/de/veranstaltungen/kinder-uni-0 einzusehen. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Der Eintritt ist kostenfrei. Ermöglicht wird das Programm durch Partner und Förderer. Es wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung NRW gefördert.