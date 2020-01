Kalkar. Die Kalkarer Karnevalsgesellschaft (KKG) gibt den Ochsenorden diesmal an Ehrenamtliche vom Niederrhein-Echo Kleve.

Kalkarer Orden für die Klever Nachrichtensprecher

Der Kalkarer Ochsenorden geht in diesem Jahr nach Kleve und eigentlich in den Kreis Kleve. Seit 1967 wählt die Kalkarer Karnevalsgesellschaft (KKG) die Ordensträger aus und ehrt sie für ihre ehrenamtliche Arbeit. Diesmal fiel die Wahl auf den Verein „NiederreinEcho“, der somit zum 51. Ordensträger wird. Die engagierten Ehrenamtler sprechen seit 1982 lokale Nachrichten für Blinde und Sehbehinderte ein.

Senatspräsident Stephan Weber erläutert, wie die KKG auf das NiederrheinEcho kam: „Das Motto des Ochsenordens lautet: ,Ein Herz hat nur, wer ein Herz für andere hat’. Und das trifft auf das Team aus Kleve genau zu.“ Besonders beeindruckt habe ihn, dass es den Verein bereits seit 28 Jahren gibt und er an seinem Konzept stets festgehalten habe. „Ihr Engagement ist äußerst ehrenwert. Sie geben Blinden und Sehbehinderten eine Möglichkeit, an Informationen zu kommen“, wandte sich Weber im Klever Rathaus an die Vereinsvorsitzende Margret Esser.

Die wichtigsten Artikel aus den Tagszeitungen

Einmal in der Woche kommen die Ehrenamtlichen zusammen und wählen aus den Tagszeitungen zwischen Kleve, Goch, Emmerich und Geldern die wichtigsten Artikel aus. Diese ordnen die Vereinsmitglieder in Rubriken ein und lesen sie im Tonstudio der Kisters-Stiftung an der Boschstraße auf MP3-Format ein.

In 24 Rubriken ordnet das „Niederrhein Echo“ die Artikel, besonders beliebte Gruppen sind „Gut zu wissen“, „Lokale Politik“, „Gerichtsberichte“ und „Kirchliches“. Gelesen wird haargenau das, was da steht, betont die Vereinsvorsitzende Margret Esser: „Wir verändern absolut nichts an den Texten, das ist uns sehr wichtig.“

90 bis 100 Minuten dauert es, bis die jeweils vier Leser eine Ausgabe der Hörzeitung eingesprochen haben. Diese wird anschließend auf CD gepresst und an die Abonnenten verschickt, die auch die Möglichkeit haben, sich die Dateien aus dem Internet herunterzuladen.

Information, dass es die Hör-Zeitung gibt, muss sich herumsprechen

21 Menschen aus dem Kreis Kleve machen derzeit vom dem Angebot Gebrauch. „Es ist schwierig, an neue Abonnenten zu kommen“, sagt Johannes Intveen vom Niederrhein-Echo. Denn die Stadt- und Kreisverwaltungen wüssten zwar, welche Bürger eine Sehbehinderung hätten, dürften diese Informationen aber nicht weitergeben. So bleiben dem Verein eigentlich nur die Flyer, mit denen sie für neue Mitglieder werben. Die müssen aber erstmal gelesen werden.

„Wenn der sehende Mensch nicht mitzieht, dann geht es nicht“, betont Esser. Für die Blinden und Sehbehinderten sei es wichtig, am Geschehen vor Ort teilzuhaben, betont der zweite Vereinsvorsitzende Arthur Hebben. „Das, was vor Ort vor sich geht, erfährt man eben am besten aus der Tageszeitung“, sagt Hebben. Das Alleinstellungsmerkmal des Niederrhein-Echo sei es, dass die Nachrichten von echten Menschen eingelesen werden. „Unsere Abonnenten hören keine synthetischen Stimmen. Das ist ihnen auch wichtig. Viele erzählen uns, dass sie es sogar mögen, wenn sich ein Leser mal verhaspelt oder im Hintergrund das Scheppern einer Kaffeetasse zu hören ist“, sagt Hebben.

Das Abonnement des „Niederrhein-Echo“ kostet 48 Euro pro Jahr. Informationen geben Magret Esser 02824 2247 und Johannes Intveen 02821 9570.

Preisverleihung öffentlich im Rathaus Kalkar

Die Preisverleihung des Ochsenordens ist am Sonntag, 9. Februar, ab 10.30 Uhr im Rathaus der Stadt Kalkar. Jeder, der möchte, darf kommen. Auch Bürgermeisterin Britta Schulz wird dabei sein. „Ich finde es toll, dass man durch die Preisverleihung des Ochsenordens auch mal Personen oder Gruppierungen kennen lernt, die nicht so stark im öffentlichen Bewusstsein sind“, sagt sie.