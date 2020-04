Kalkar: Mann sieht Dieb auf seinem Kettcar wegfahren

Kalkar-Wissel. In Wissel fuhr ein 48-jähriger Dieb aus Kalkar mit einem abgestellten Kettcar davon – bis ihn der Eigentümer auf der Straße entdeckte.

Kurioser Diebstahl im Kalkarer Ortsteil Wissel: Ein 42-jähriger Mann aus Wissel staunte am Sonntagnachmittag, 26. April, gegen 16.25 Uhr nicht schlecht, als er auf der Hellendornstraße einen ihm unbekannten Mann auf seinem Kettcar sah. Er selber fuhr gerade mit dem Auto in Richtung Dorfstraße. Das Kettcar hatte zuvor auf seiner Grundstückseinfahrt an der Konrad-Adenauer-Straße gestanden.

Eigentümer und Dieb warteten gemeinsam auf die Polizei

Nachdem der Eigentümer den Unbekannten auf das Kettcar ansprach, warteten die beiden Männer zusammen auf das Eintreffen der Polizei. Der 48-jährige Dieb aus Kalkar machte laut Polizei keine Angaben dazu, warum er mit dem Kettcar wegfuhr. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahl geschrieben.