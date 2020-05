Kalkar: Fünfjähriges Mädchen auf dem Radweg angefahren

Kalkar. Schwer verletzt musste ein fünfjähriges Kind nach einem Unfall mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Schwer verletzt wurde ein fünfjähriges Mädchen am Montag, 4. Mai, in Kalkar. Es wurde auf einem Radweg in Wissel von einem abbiegenden Auto angefahren. Mit dem Rettungshubschrauber musste es in eine Klinik geflogen werden, glücklicherweise konnte eine Lebensgefahr ausgeschlossen werden.

Ein 54-jähriger Kalkarer war war gegen 15.30 Uhr mit seinem Ford auf der Straße „Heienberg“ in Wissel in Fahrtrichtung Mühlenstraße unterwegs. Beim Abbiegen nach rechts auf die Konrad-Adenauer-Straße hatte er das Kind übersehen.